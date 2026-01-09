Ο 19χρονος Μπάρον Τραμπ φέρεται να παρακολουθεί μαθήματα προκειμένου να αλλάξει τη σλοβενική προφορά του και να ακούγεται περισσότερο σαν τους συνομηλίκους του στις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν μιλά δημόσια. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο διασημοτήτων Ρομπ Σούτερ, ο οποίος επικαλείται ανώνυμες πηγές από τον Λευκό Οίκο, ο νεότερος γιος του προέδρου δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εικόνα και τον τρόπο που παρουσιάζεται πλέον.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή που μίλησε στον Σούτερ, «ο Μπάρον είναι πολύ συγκεντρωμένος στο πώς παρουσιάζει τον εαυτό του αυτή την περίοδο» και «θέλει να είναι σίγουρος για τον εαυτό του όταν μιλά».

Κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του πατέρα του, Ντόναλντ Τραμπ, ο μικρότερος γιος του κρατήθηκε σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η μητέρα του, Μελάνια Τραμπ, η οποία κατάγεται από τη Σλοβενία, είναι ιδιαίτερα προστατευτική απέναντί του. Τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Μελάνια εξοργίστηκε με influencer του κινήματος MAGA, ο οποίος αποκάλυψε λεπτομέρειες ιδιωτικής συνομιλίας που είχε με τον Μπάρον σε δημοφιλές podcast. Παράλληλα, φέρεται να απείλησε με αποβολή από το Μαρ-α-Λάγκο influencers που φωτογράφισαν τον γιο της κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

Βίντεο που έγινε viral και δείχνει τον Μπάρον σε ηλικία τεσσάρων ετών τον παρουσιάζει να μιλά αγγλικά με έντονη σλοβενική προφορά. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μεγάλωσε κυρίως με τη μητέρα του και τους γονείς της, την Αμαλίγια Κνάβς και τον Βίκτορ Κνάβς, γεγονός που εξηγεί την υιοθέτηση παρόμοιας προφοράς.

Ο Μπάρον Τραμπ έκανε πιο συχνές εμφανίσεις κατά την πιο πρόσφατη προεκλογική εκστρατεία του πατέρα του το 2024, παραμένοντας ωστόσο πιο συγκρατημένος σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα αδέλφια του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ. Σε πρωτοχρονιάτικο πάρτι στο Μαρ-α-Λάγκο την περασμένη εβδομάδα, εθεάθη με ανέκφραστο ύφος, όρθιος ανάμεσα στους γονείς του, την ώρα που ακουγόταν το τραγούδι «Ice Ice Baby». Την ίδια στιγμή, άλλα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, όπως η Κρίστι Νόεμ, διασκέδαζαν και χόρευαν. Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε παρατηρηθεί να κρατά χαμηλό προφίλ και σε άλλο εορταστικό δείπνο στο Μαρ-α-Λάγκο.

Πρόσφατα, ο Μπάρον μετακόμισε ξανά στην προεδρική κατοικία του Λευκού Οίκου, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους σπουδών του στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, όπως αναφέρει η Daily Mail. Θα συνεχίσει να παρακολουθεί μαθήματα του πανεπιστημίου στην πανεπιστημιούπολη της Ουάσινγκτον.

Οι προσπάθειές του να αλλάξει τον τρόπο που μιλά ενδέχεται να συνδέονται με την επιθυμία του να είναι πιο πολιτικά ενεργός στο μέλλον, καθώς ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί στηρίζουν το ενδεχόμενο πολιτικής καριέρας. Στον Μπάρον έχει αποδοθεί εν μέρει ότι συνέβαλε στη στήριξη του πατέρα του από νεαρούς άνδρες ψηφοφόρους, προτείνοντας να προσεγγιστούν μέσω σύγχρονων μορφών επικοινωνίας, όπως τα podcasts, μεταξύ των οποίων και το The Joe Rogan Experience, στο οποίο εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Οκτώβριο του 2024.

Τον Φεβρουάριο, ο Γουίλ Ντόναχιου, πρόεδρος των College Republicans of America, δήλωσε ότι η οργάνωσή του θα καλωσόριζε τον γιο του προέδρου στις τάξεις της ηγεσίας της. «Αν και δεν έχουμε ακόμη άμεση επικοινωνία μαζί του, θα ήταν τιμή μας να του προσφέρουμε μια πλατφόρμα για να ξεκινήσει την πολιτική του καριέρα, εφόσον το επιλέξει», ανέφερε χαρακτηριστικά.