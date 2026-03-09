Το ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής της Handball Premier μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έληξε ισόπαλο με 28-28.
Η Ένωση είχε το προβάδισμα στο σκορ στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα, όμως οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν και πήραν τον βαθμό με γκολ που σημείωσαν στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
Η ΑΕΚ παρότι έχασε τη νίκη παραμένει στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας και στο +1 από τον ΠΑΟΚ.
Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:
Φέρωνας – Ολυμπιακός 31-53
Κιλκίς – Δούκας 29-35
Αθηναϊκός – Βριλήσσια 28-34
Διομήδης – Δράμα 27-29
Ζαφειράκης – Ιωνικός 24-21
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 28-28
Βαθμολογία
1. Ολυμπιακός 34*
2. AEK 34
3. ΠΑΟΚ 33
4. Ιωνικός ΝΦ 24
5. Δράμα 19
6. Διομήδης 18
7. Αθηναϊκός 17
8. Κιλκίς 16
9. Ζαφειράκης 15
10. Δούκας 13*
11. Βριλήσσια 13
12. Φέρωνας 2
*ματς λιγότερο
Η επόμενη αγωνιστική
Ολυμπιακός – Δράμα
ΠΑΟΚ – Φέρωνας
Δούκας – Αθηναϊκός
Βριλήσσια – ΑΕΚ
Ζαφειράκης – Διομήδης