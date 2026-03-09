Το ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής της Handball Premier μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έληξε ισόπαλο με 28-28.

Η Ένωση είχε το προβάδισμα στο σκορ στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα, όμως οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν και πήραν τον βαθμό με γκολ που σημείωσαν στο τελευταίο δευτερόλεπτο.

Η ΑΕΚ παρότι έχασε τη νίκη παραμένει στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας και στο +1 από τον ΠΑΟΚ.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:

Φέρωνας – Ολυμπιακός 31-53

Κιλκίς – Δούκας 29-35

Αθηναϊκός – Βριλήσσια 28-34

Διομήδης – Δράμα 27-29

Ζαφειράκης – Ιωνικός 24-21

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 28-28

Βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 34*

2. AEK 34

3. ΠΑΟΚ 33

4. Ιωνικός ΝΦ 24

5. Δράμα 19

6. Διομήδης 18

7. Αθηναϊκός 17

8. Κιλκίς 16

9. Ζαφειράκης 15

10. Δούκας 13*

11. Βριλήσσια 13

12. Φέρωνας 2

*ματς λιγότερο

Η επόμενη αγωνιστική

Ολυμπιακός – Δράμα

ΠΑΟΚ – Φέρωνας

Δούκας – Αθηναϊκός

Βριλήσσια – ΑΕΚ

Ζαφειράκης – Διομήδης