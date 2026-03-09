Το Πολωνικό Κέντρο Μεσογειακής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας έκανε μια εκπληκτική ανακάλυψη στο βόρειο Σουδάν: την πρώτη απτή απόδειξη που μετατρέπει τον θρύλο σε πραγματικότητα, αποδεικνύοντας ότι ο «Βασιλιάς Αρθούρος» του Σουδάν υπήρξε όντως. Στην Παλαιά Ντονγκόλα, τη μεσαιωνική πρωτεύουσα του χριστιανικού βασιλείου της Μακουρίας, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα χειρόγραφο έγγραφο σε ένα οικιστικό συγκρότημα γνωστό από την προφορική παράδοση ως «Το Σπίτι του Βασιλιά».



Αν και οι αρχαιολόγοι είχαν ήδη βρει πολύτιμα αντικείμενα όπως μετάξι, ελεφαντόδοντο και κέρατο ρινόκερου, το πιο σημαντικό εύρημα εντοπίστηκε στα… σκουπίδια, ανάμεσα σε οργανικά απόβλητα. Όπως εξηγούν οι ερευνητές σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Azania: Archaeological Research in Africa, το έγγραφο αυτό είναι υψίστης σημασίας.

Ένα βασιλικό διάταγμα ανάμεσα στα απορρίμματα

Το περιεχόμενο της επιστολής φαίνεται αρχικά συνηθισμένο και διοικητικό, όμως ο άνθρωπος πίσω από το μήνυμα ήταν ένας ηγεμόνας που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ημι-μυθικός. Η βασιλική εντολή, που αφορούσε κτηνοτροφικά είδη και υφάσματα, εκδόθηκε από τον Βασιλιά Κασκάς (King Qasqash). Πρόκειται για την πρώτη φορά που το όνομά του εμφανίζεται σε φυσικό αντικείμενο. Η «καθημερινή» φύση της επιστολής προσφέρει, σχεδόν με χιούμορ, μια ματιά σε μια τυπική εργάσιμη ημέρα αυτής της κυβέρνησης, αποδεικνύοντας ότι η διοίκηση του Κασκάς δεν ήταν αποκύημα φαντασίας, αλλά πραγματικότητα.

Η μετάβαση στη «Σκοτεινή Εποχή»

Ενώ η χριστιανική ιστορία της Μακουρίας έχει μελετηθεί εκτενώς, η ισλαμική της κληρονομιά παρέμενε στο σκοτάδι. Το έγγραφο αντανακλά ακριβώς αυτή την περίοδο μετάβασης. Η ανάλυση αποκάλυψε ότι ο γραφέας, ονόματι Χαμάντ, είχε μέτρια γνώση της Αραβικής γλώσσας, γεγονός που υποδηλώνει την πρόσφατη υιοθέτησή της στην αυλή, η οποία μιλούσε ακόμα Νουβικές διαλέκτους.

Στην επιστολή, ο Χαμάντ δίνει οδηγίες στον Χιντρ, εκ μέρους του Βασιλιά Κασκάς, να παραλάβει ένα δέμα με υφάσματα που θα του παρέδιδε ο Μοχάμεντ αλ-Άραμπ. Ως αντάλλαγμα, ο Χιντρ έπρεπε να πληρώσει με μια προβατίνα και το μικρό της.



«Μπορείς να παραλάβεις το δέμα μου από την Amazon;» – Με αυτόν τον σύγχρονο όρο θα μπορούσε να περιγραφεί η ουσία της επιστολής.

Γιατί είναι σημαντική η ανακάλυψη;

Ιστορική Επιβεβαίωση : Μέχρι τώρα, η μόνη αναφορά στον Βασιλιά Κασκάς υπήρχε σε ένα λεξικό Σουδανών αγίων του 19ου αιώνα, βασισμένο σε προφορικές παραδόσεις.

: Μέχρι τώρα, η μόνη αναφορά στον Βασιλιά Κασκάς υπήρχε σε ένα λεξικό Σουδανών αγίων του 19ου αιώνα, βασισμένο σε προφορικές παραδόσεις. Οικονομία : Επιβεβαιώνεται ότι τα υφάσματα αποτελούσαν το κύριο μέσο συναλλαγής στο προ-αποικιακό Σουδάν.

: Επιβεβαιώνεται ότι τα υφάσματα αποτελούσαν το κύριο μέσο συναλλαγής στο προ-αποικιακό Σουδάν. Χρονολόγηση: Νομίσματα που βρέθηκαν στο σημείο χρονολογούνται στα τέλη του 16ου και στον 17ο αιώνα, επιβεβαιώνοντας το χρονικό πλαίσιο της επιστολής.

Η μελέτη καταλήγει ότι αυτά τα έγγραφα αποτελούν πύλη για την κατανόηση των γλωσσικών μετασχηματισμών και των πολιτισμικών αλληλεπιδράσεων (από την Οθωμανική Αίγυπτο έως το Σουλτανάτο Φουντζ) που διαμόρφωσαν τη Νουβία πριν από την τουρκο-αιγυπτιακή εισβολή του 1820, όπως αναφέρει δημοσίευμα του ιστότοπου Interesting Engineering.