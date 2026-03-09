Οι IDF ανακοίνωσαν το απόγευμα της Δευτέρας ότι η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ ολοκλήρωσε ακόμη ένα κύμα επιθέσεων εναντίον δεκάδων υποδομών του ιρανικού καθεστώτος σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μεταξύ των στόχων περιλαμβανόταν το κεντρικό αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης που είναι υπεύθυνο για την εκτόξευση drones, από όπου απογειώνονταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη με κατεύθυνση το Ισραήλ.

צה״ל מעמיק את הפגיעה במערכי הירי של משטר הטרור האיראני: הותקפה מפקדת כלי טיס בלתי מאוישים של משמרות המהפכה



צה״ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני.



חיל האוויר בהכוונת אמ״ן, השלים גל תקיפות נוסף לעבר עשרות תשתיות של משטר הטרור האיראני במספר מרחבים… pic.twitter.com/5RpLxhQli2 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 9, 2026

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι συνολικά τρεις εκτοξευτές της Χεζμπολάχ, που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτόξευση πυραύλων μακράς εμβέλειας στο κεντρικό Ισραήλ σήμερα το απόγευμα, καταστράφηκαν σε αεροπορικές επιδρομές.

Οι τρεις εκτοξευτές χτυπήθηκαν μέσα σε μία ώρα από την πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με τον IDF.