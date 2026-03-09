Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να διεξάγεται από κοινού από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ωστόσο στο τέλος μόνο μία χώρα θα αποφασίσει αν θα συνεχίσουν ή θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Έτσι, το δίλημμα που τίθεται είναι ποιος θα έχει τον τελευταίο λόγο: ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ή ο Ντόναλντ Τραμπ;

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε συνέντευξη που έδωσε στους The Times of Israel, δήλωσε πως οποιαδήποτε απόφαση αφορά το μέλλον του πολέμου θα ληφθεί σε «αμοιβαία» συνεννόηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό.

«Νομίζω ότι είναι αμοιβαίο… λίγο. Έχουμε συζητήσει. Θα πάρω μια απόφαση την κατάλληλη στιγμή, αλλά θα ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο ίδιος θα έχει τον τελικό λόγο.

Επίσης, όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα μπορούσε να συνεχίσει τον πόλεμο κατά του Ιράν ακόμη και μετά την απόφαση των ΗΠΑ να σταματήσουν τις επιθέσεις τους, ο Τραμπ αρνήθηκε να εξετάσει αυτή την πιθανότητα και πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι θα είναι απαραίτητο».

Επιπλέον, προσπάθησε να αποφύγει να δεσμευτεί σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τον πόλεμο, παρά τις πρόσφατες δηλώσεις πως οι εχθροπραξίες θα συνεχιστούν για τουλάχιστον πέντε εβδομάδες.

Η εφημερίδα The Times of Israel, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Τραμπ, έγραψε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος υποδήλωσε τη σημαντική επιρροή που φαίνεται να ασκεί ο Νετανιάχου στις αποφάσεις του σχετικά με τον πόλεμο, τον οποίο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν από κοινού.

Σημειώνεται ότι η σχέση του Τραμπ με τον Νετανιάχου έχει βελτιωθεί σημαντικά από τις προεδρικές εκλογές του 2024 στις ΗΠΑ, μετά τη φαινομενική ρήξη μεταξύ των δύο πριν από τέσσερα χρόνια, όταν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν για τη νίκη του επί του Τραμπ.

Σε συνέντευξη που έδωσε το 2021 στον Ισραηλινό δημοσιογράφο Barak Ravid, ο Τραμπ επέκρινε τον Νετανιάχου για το γεγονός ότι τηλεφώνησε στον Μπάιντεν για να τον συγχαρεί για τη νίκη του στις εκλογές του 2020 και συνέχισε υποστηρίζοντας ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν ενδιαφερόταν ποτέ για την επίτευξη ειρήνης με τους Παλαιστινίους.

Όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνέντευξης της Κυριακής αν τα συναισθήματά του για τον Νετανιάχου έχουν αλλάξει από την προηγούμενη θητεία του, ο Τραμπ απάντησε: «Έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά μαζί, όπως αυτή που κάναμε με το Ιράν».