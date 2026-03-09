Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είναι «πολύ μακριά» από το να διατάξει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν για τη διασφάλιση του πυρηνικού αποθέματος στο Ισφαχάν — ενώ κράτησε κλειστά τα χαρτιά του για το πώς σκοπεύει να χειριστεί τον νέο Ανώτατο Ηγέτη της χώρας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.



Ο Τραμπ υποβάθμισε την πιθανότητα μιας επιχείρησης για την ανάκτηση εξαιρετικά εμπλουτισμένου ουρανίου από μια υπόγεια εγκατάσταση κοντά στην ιστορική περσική πρωτεύουσα, μετά από σωρεία δημοσιευμάτων που ανέφεραν ότι η επιλογή αυτή βρισκόταν στο τραπέζι. «Δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση για αυτό. Είμαστε πολύ μακριά από κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Τραμπ.

Είπε επίσης ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με την ανάδειξη του 56χρονου Χαμενεΐ, ο οποίος αντικατέστησε τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, στην ηγεσία της θεοκρατίας το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν επανέλαβε την προηγούμενη απειλή του να εξοντώσει οποιονδήποτε διάδοχο αναλάμβανε την εξουσία χωρίς τη δική του παρέμβαση. «Δεν πρόκειται να σας πω», απάντησε ο Τραμπ σχετικά με τα σχέδιά του για τον νεότερο Χαμενεΐ. «Δεν πρόκειται να σας πω. Δεν είμαι ευχαριστημένος μαζί του».



Ο Τραμπ, που μίλησε τηλεφωνικά από το Trump National Golf Club στο Ντόραλ της Φλόριντα, ενώ στο βάθος έπαιζε μια τηλεόραση, κατέστειλε τις εικασίες για πιθανή αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ισφαχάν, αφού δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Air Force One το απόγευμα του Σαββάτου ότι «δεν έχουμε μιλήσει για αυτό το ενδεχόμενο». Ωστόσο, ειδησεογραφικά μέσα όπως το Semafor, το NBC News και το Axios, ανέφεραν την ίδια ημέρα ότι το σενάριο αυτό τελούσε υπό εξέταση.



Οι New York Times ανέφεραν το Σάββατο ότι δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν εξοπλισμό ανασκαφών πέρυσι, αφού ο Τραμπ διέταξε τον βομβαρδισμό της τοποθεσίας με πυραύλους κρουζ Tomahawk τον Ιούνιο — ενώ δύο άλλες τοποθεσίες ισοπεδώθηκαν με ισχυρότερες βόμβες από αεροσκάφη B-2. Το ουράνιο είναι εμπλουτισμένο σε καθαρότητα 60% — ένα σχετικά μικρό βήμα προς το 90% που απαιτείται για πυρηνικά όπλα.



Ο Τραμπ δήλωσε στην Post την περασμένη Δευτέρα ότι δεν θα απέκλειε την ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν «αν ήταν απαραίτητο». «Δεν έχω ενδοιασμούς σχετικά με την αποστολή στρατιωτών — όπως λένε όλοι οι πρόεδροι, ‘Δεν θα υπάρξουν στρατιώτες στο έδαφος’. Εγώ δεν το λέω αυτό», ανέφερε.



Η αινιγματική στάση του Τραμπ απέναντι στον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, εν τω μεταξύ, ακολούθησε ευθείες απειλές πριν από την εκλογή του. Ο Μοτζταμπά, πρώην έμπιστος του πατέρα του, θεωρείται σκληροπυρηνικός με ισχυρούς δεσμούς με τους πανίσχυρους Φρουρούς της Επανάστασης. Η σύζυγος, η μητέρα και ο γιος του νέου Ανώτατου Ηγέτη σκοτώθηκαν στην ίδια αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον πατέρα του στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με αναφορές.



Λίγο πριν ο γιος του αείμνηστου Αγιατολάχ ονομαστεί αντικαταστάτης του, ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή στο ABC News ότι ο νέος ηγέτης «δεν πρόκειται να αντέξει πολύ» αν «δεν πάρει έγκριση από εμάς». Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι «ο γιος του Χαμενεΐ είναι ‘ελαφρύς’» και ότι «πρέπει να εμπλακώ στον διορισμό, όπως με την Ντέλσι [Ροντρίγκες] στη Βενεζουέλα», αναφέρει το δημοσίευμα της New York Post.