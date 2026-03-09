Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε πλήγματα «μεγάλης κλίμακας» με στόχο υποδομές στην Τεχεράνη και την Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, όπως και στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μόλις κύμα πληγμάτων μεγάλου εύρους κατά των υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη, την Ισφαχάν και στο νότιο Ιράν», σημείωσε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του, στην οποία διευκρίνισε ότι τα πλήγματα αυτά διεξήχθησαν «ταυτοχρόνως» στις τρεις αυτές περιοχές.