Η Τεχεράνη κατηγόρησε σήμερα τις ευρωπαϊκές χώρες ότι συνέβαλαν στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων που πυροδότησαν τον πόλεμο του Ιράν.

«Οι ευρωπαϊκές χώρες δυστυχώς βοήθησαν στη δημιουργία των συνθηκών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγάι κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Αντί να επιμείνουν στο κράτος δικαίου, αντί να αντιταχθούν στον εκφοβισμό και στις υπερβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, εκφράστηκαν και συμφώνησαν μαζί τους ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την επαναφορά των κυρώσεων και όλα αυτά μαζί ενθάρρυναν την αμερικανική και τη σιωνιστική πλευρά να συνεχίσουν να διαπράττουν εγκλήματα», είπε.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών απέκλεισε επίσης την πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός όσο διαρκεί η επίθεση και πρόσθεσε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του.

«Δεν υπάρχει λόγος για συνομιλίες για οτιδήποτε εκτός της άμυνας και των συντριπτικών απαντήσεων κατά των εχθρών», είπε ο Ισμαήλ Μπαγάι, σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, πριν επαναλάβει ότι η Τεχεράνη δεν έχει να πολεμήσει πόλεμο με τους μουσουλμάνους γείτονές της, αλλά πρέπει να βάλει στο στόχαστρο «υποδομές που χρησιμοποιούνται από τους επιτιθέμενους» για την νόμιμη άμυνά της.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών αρνήθηκε επίσης οποιαδήποτε ιρανική επίθεση κατά της Τουρκίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Κύπρου κάνοντας λόγο για «επιθέσεις-προβοκάτσια».

Οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, διαβεβαίωσε η Κομισιόν.

Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου παρά το γεγονός ότι έχουν διαταραχθεί οι εφοδιαστικές αλυσίδες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Ανησυχούμε πολύ λιγότερο για την ασφάλεια του εφοδιασμού απ’ ό,τι για τις υψηλές τιμές ενέργειας», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Άννα-Κάισα Ίτκονεν.

Σύμφωνα με την ίδια, όλες οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν έκτακτα αποθέματα πετρελαίου που επαρκούν για 90 ημέρες.

«Οι χώρες μέλη πρέπει να ενημερώσουν την Κομισιόν εφόσον αποδεσμεύσουν τα αποθέματα αυτά. Εξ όσων γνωρίζουμε κανένα κράτος μέλος δεν το έχει πράξει μέχρι στιγμής», υπογράμμισε.

Η Ίτκονεν επιβεβαίωσε εξάλλου ότι οι χώρες της G7 θα συζητήσουν την πιθανή αποδέσμευση στρατηγικών τους αποθεμάτων πετρελαίου στη διάρκεια διαδικτυακής τους συνεδρίασης αργότερα σήμερα.