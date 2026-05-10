Σε δύο συλλήψεις, του οδηγού βυτιοφόρου και του Α’ μηχανικού κρουαζιερόπλοιου με σημαία Βερμούδων, προχώρησαν οι λιμενικές Αρχές Πειραιά στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μετά από περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης κατά τον ανεφοδιασμό του πλοίου στην περιοχή Ξαβερίου, στην πύλη Ε11.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, κατά την παραλαβή καυσίμων έσπασε ο σωλήνας τροφοδοσίας, προκαλώντας διαρροή και ρύπανση επιφάνειας περίπου 60 τ.μ. μεταξύ πλοίου και προβλήτας.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Τζελέπη, ενώ το πλήρωμα του κρουαζιερόπλοιου ξεκίνησε επιχείρηση απορρύπανσης με τη χρήση απορροφητικών υλικών. Παράλληλα ενημερώθηκε ο ΟΛΠ Α.Ε. και ιδιωτική αντιρρυπαντική εταιρεία, της οποίας σκάφη επιχείρησαν μαζί με αντιρρυπαντικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Για τον περιορισμό της ρύπανσης τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα περιμετρικά του πλοίου και, σύμφωνα με τις αρχές, οι εργασίες απορρύπανσης ολοκληρώθηκαν το απόγευμα με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και την απόδοση ευθυνών διενεργεί το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ενώ παράλληλα έχει κινηθεί η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων για τη θαλάσσια ρύπανση στον λιμένα.