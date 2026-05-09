Η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ φαίνεται πως ανοίγει έναν νέο κύκλο εξελίξεων στο ενημερωτικό κομμάτι του σταθμού.

Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες συνεχούς παρουσίας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον τόσο στο επόμενο επαγγελματικό βήμα της δημοσιογράφου όσο και στο πρόσωπο που θα αναλάβει τη θέση της στην πιο προβεβλημένη ενημερωτική ζώνη του καναλιού.

Το πρώτο όνομα που κυκλοφόρησε έντονα για τη διαδοχή της ήταν αυτό της Λένας Φλυτζάνη. Η δημοσιογράφος παρουσιάζει αυτή την περίοδο το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ και σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ θεωρείται σχεδόν βέβαιη η μελλοντική μετακίνησή της στο κεντρικό δελτίο.

Ωστόσο, όλα δείχνουν πως αυτή η αλλαγή δεν θα γίνει άμεσα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Ναταλία Ανδρικοπούλου το πρωί του Σαββάτου στο Mega, η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη επισπεύδεται σημαντικά. Η γνωστή παρουσιάστρια δεν αναμένεται να παραμείνει στον αέρα μέχρι την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής σεζόν ούτε έως τη λήξη του συμβολαίου της.

Το τελευταίο της δελτίο στον ΣΚΑΪ προβλήθηκε χθες, Παρασκευή 8 Μαΐου.

Παράλληλα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Έλενας Πολυκάρπου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», από τη Δευτέρα το κεντρικό δελτίο δεν θα περάσει προσωρινά στα χέρια της Λένας Φλυτζάνη.

Τη θέση αναμένεται να αναλάβει η Χριστίνα Βίδου, η οποία είχε αντικαταστήσει ξανά τη Σία Κοσιώνη κατά το διάστημα που απουσίαζε λόγω του σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε.

Η Χριστίνα Βίδου επέστρεψε στον ΣΚΑΪ στις αρχές του 2025 και μέχρι σήμερα παρουσιάζει τα κεντρικά δελτία ειδήσεων του Σαββατοκύριακου. Το επόμενο διάστημα, όμως, αναμένεται να αναλάβει πιο ενισχυμένο ρόλο στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού.

Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη λύση φαίνεται πως θα έχει προσωρινό χαρακτήρα και θα αφορά μόνο το υπόλοιπο της φετινής τηλεοπτικής χρονιάς.

Εφόσον δεν υπάρξουν ανατροπές, από τη νέα σεζόν το πρόσωπο που θα καθίσει μόνιμα στην καρέκλα του κεντρικού δελτίου θα είναι τελικά η Λένα Φλυτζάνη, όπως υποστηρίζουν οι μέχρι τώρα πληροφορίες.