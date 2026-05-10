Ανοδική πορεία θα παρουσιάσει η θερμοκρασία από τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με το θερμότερο διήμερο να αναμένεται τη Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη 12 Μαΐου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media, πρόκειται για μια ήπια θερμή μεταβολή, η οποία θεωρείται απολύτως φυσιολογική για την εποχή, ωστόσο θα ανεβάσει τον υδράργυρο κατά περίπου 4 έως 5 βαθμούς πάνω από τις μέσες κλιματικές τιμές.

Πού θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες αναμένεται να καταγραφούν σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής Ελλάδας, με την Αττική, τη Θεσσαλονίκη αλλά και το Άργος να βρίσκονται στο επίκεντρο της ζέστης.

Ιδιαίτερα στον Αργολικό κάμπο, οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, με την Τρίτη να θεωρείται η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας.

Ο Γιάννης Καλλιάνος εξήγησε πως οι υψηλότερες τιμές θα εμφανιστούν κυρίως σε κλειστές πεδινές περιοχές που ευνοούν τη συγκέντρωση θερμότητας.

Πότε υποχωρεί η ζέστη

Η θερμοκρασιακή άνοδος δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς από την Τετάρτη ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να επιστρέφει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές της χώρας, χωρίς όμως να υπάρξει κάποια έντονη αλλαγή.

Μπόρες και καταιγίδες σε ορεινές περιοχές

Παρά την άνοδο της θερμοκρασίας, δεν θα λείψουν και τα τοπικά φαινόμενα αστάθειας. Τη Δευτέρα και την Τρίτη αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας, από τη βορειοδυτική Θεσσαλία έως τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Παρόμοιο σκηνικό αναμένεται και την Τετάρτη, αλλά με μικρότερη ένταση. Από την Πέμπτη αυξάνονται οι πιθανότητες για περισσότερες μπόρες και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, κυρίως κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Η Τρίτη θα είναι η ημέρα με τους πιο ενισχυμένους ανέμους, οι οποίοι στα πελάγη θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο ενδέχεται τοπικά να αγγίξουν ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Τις υπόλοιπες ημέρες οι άνεμοι θα κυμαίνονται γενικά από 3 έως 5 μποφόρ. Όσον αφορά την αφρικανική σκόνη, αναμένονται μόνο ασθενείς μεταφορές από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες δεν προβλέπεται να προκαλέσουν προβλήματα, πέρα από μια ελαφριά θολούρα στην ατμόσφαιρα.