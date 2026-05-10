Η αφρικανική σκόνη επιστρέφει και επιβαρύνει ξανά την ατμόσφαιρα σε μεγάλο μέρος της χώρας, δημιουργώντας ένα αποπνικτικό σκηνικό του καιρού σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι το φαινόμενο θα παραμείνει, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων να αναμένονται κυρίως στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα Χανιά.

Οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί, ειδικά όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, καθώς η αυξημένη παρουσία σκόνης μπορεί να προκαλέσει δυσφορία, ερεθισμό και αναπνευστικά προβλήματα. Συνιστούν περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων, αποφυγή σωματικής άσκησης σε εξωτερικούς χώρους και παραμονή σε κλειστούς χώρους όπου αυτό είναι εφικτό.

Η μεταφορά σαχαριανής σκόνης εκτιμάται ότι θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με μεγαλύτερη ένταση στις εξής περιοχές:

Κρήτη

Πελοπόννησος

Αττική

Στερεά Ελλάδα

Δυτική Ελλάδα

Ήπειρος

Θεσσαλία

Από την Κυριακή και κυρίως από τη Δευτέρα, οι νότιοι άνεμοι θα επαναφέρουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη χώρα. Αν και το φαινόμενο προβλέπεται ηπιότερο, η επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα ενδέχεται να διατηρηθεί έως και την Τρίτη.

Το AtmoHub επισημαίνει ότι η κατάσταση παρακολουθείται διαρκώς, ενώ δεν αποκλείεται η παρουσία σκόνης να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Καιρός: Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Κυριακή

Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν στα ορεινά να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ ενώ από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

Θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές τους 25 με 26 και κατά τόπους τους 27 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 23 με 24 και τοπικά στη Κρήτη τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.