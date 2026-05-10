Σε επιφυλακή βρίσκεται ένα C‑130 της Πολεμικής Αεροπορίας, προκειμένου να παραλάβει τον Έλληνα επιβάτη του MV Hondius, του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς συναγερμού μετά την εμφάνιση συρροής κρουσμάτων χανταϊού τύπου Andes.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη αν το αεροσκάφος θα κατευθυνθεί απευθείας στην Τενερίφη ή αν θα παραλάβει τον Έλληνα από άλλη ευρωπαϊκή χώρα, με πιθανότερο σενάριο την Ολλανδία, η οποία έχει οριστεί ως επόμενος σταθμός για επαναπατρισμό επιβατών διαφόρων εθνικοτήτων μετά την αποβίβασή τους στα Κανάρια Νησιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον συνολικό συντονισμό της επιχείρησης στην ελληνική πλευρά έχει αναλάβει ο ΕΟΔΥ, ενώ βάσει πρωτοκόλλου η υγειονομική αποστολή θα πρέπει να υλοποιηθεί επιχειρησιακά από το ΕΚΑΒ, αν και, κατά τις ίδιες πηγές, η επίσημη ανάθεση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της καραντίνας του Έλληνα επιβάτη, μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα. Δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για το αν θα τεθεί σε απομόνωση σε νοσοκομείο αναφοράς ή σε κατ’ οίκον καραντίνα υπό αυστηρή επιτήρηση, ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι θα εξεταστεί κλινικά και εργαστηριακά από τους γιατρούς του νοσοκομείου «Αττικόν» αμέσως μετά την άφιξή του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει ήδη ενημερωθεί και ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, ο οποίος συμβουλευτικά συμμετέχει στον σχεδιασμό της διαχείρισης των επαφών υψηλού κινδύνου που συνδέονται με το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο.

Την ίδια ώρα, στην Τενερίφη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση αποβίβασης και επαναπατρισμού των 147 επιβατών του MV Hondius. Το πλοίο, υπό ολλανδική σημαία, αγκυροβόλησε νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Γκραναντίγια στα Κανάρια Νησιά και, σύμφωνα με τα ξένα μέσα ενημέρωσης, η επιχείρηση εκκένωσης, στην οποία συμμετέχουν πολλές χώρες, αναμένεται να διαρκέσει έως και αύριο το απόγευμα. Μικρά σκάφη με αναμμένους φάρους και σειρήνες πλησίασαν το κρουαζιερόπλοιο με το πρώτο φως της ημέρας, ενώ στην προβλήτα έχουν αναπτυχθεί ομάδες με στολές βιολογικής προστασίας και κλιμάκια με τα διακριτικά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η επιχείρηση είναι αυστηρά ελεγχόμενη: οι επιβάτες θεωρούνται όλοι προληπτικά επαφές υψηλού κινδύνου, υποβάλλονται σε ελέγχους από τις ισπανικές υγειονομικές αρχές και στη συνέχεια μεταφέρονται απευθείας με ειδικά οχήματα σε αεροσκάφη που έχουν αποσταλεί από τις χώρες τους, χωρίς επαφή με τον γενικό πληθυσμό.

Σε επίπεδο ευρωπαϊκού συντονισμού, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) έχει εκδώσει εξειδικευμένη οδηγία για τη διαχείριση των επιβατών και του πληρώματος που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί στον ιό Andes στο MV Hondius, δίνοντας κατευθύνσεις σε εθνικούς οργανισμούς δημόσιας υγείας, υγειονομικό προσωπικό και μεταφορικούς φορείς για τον τρόπο αποβίβασης, μεταφοράς, καραντίνας και ιατρικής παρακολούθησης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ενεργοποίηση του C‑130 και η ετοιμότητα των ελληνικών αρχών εντάσσονται σε ένα ευρύτερο, διεθνώς συντονισμένο πλέγμα μέτρων, με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος διασποράς, διατηρώντας παράλληλα χαμηλό τον κίνδυνο για τον γενικό πληθυσμό.