Στην άκρη της Καλαβρίας, εκεί όπου η Ιταλία μοιάζει να επιβραδύνει τον ρυθμό της και να επιστρέφει στις ρίζες της, η Κροτόνε απλώνεται δίπλα στο Ιόνιο, διατηρώντας μια σπάνια ισορροπία ανάμεσα στην ιστορία και την καθημερινότητα.

Μακριά από τα προβεβλημένα θέρετρα του ιταλικού νότου, η πόλη αυτή δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει και ίσως γι’ αυτό τελικά το καταφέρνει.

Η Κροτόνε ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα π.Χ. ως αποικία της Μεγάλης Ελλάδας και εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά κέντρα της αρχαιότητας. Εδώ εγκαταστάθηκε ο Πυθαγόρας τον 6ο αιώνα π.Χ., ιδρύοντας τη φιλοσοφική του σχολή και επηρεάζοντας βαθιά την εξέλιξη της δυτικής σκέψης. Αν και τα περισσότερα αρχαία κατάλοιπα σώζονται αποσπασματικά, η ιστορική βαρύτητα της πόλης είναι αισθητή σε κάθε της γωνιά.

Σήμερα, το βλέμμα στρέφεται στο επιβλητικό Castello di Carlo V, ένα φρούριο του 16ου αιώνα που χτίστηκε κατά την ισπανική κυριαρχία και δεσπόζει πάνω από τη θάλασσα. Τα τείχη του προσφέρουν πανοραμική θέα στην ακτογραμμή, ενώ λειτουργούν ως υπενθύμιση της στρατηγικής σημασίας της περιοχής ανά τους αιώνες.

Λίγα χιλιόμετρα νοτιότερα, η φύση παίρνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η προστατευόμενη περιοχή Capo Rizzuto αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες θαλάσσιες προστατευόμενες ζώνες της Ιταλίας, με κρυστάλλινα νερά και πλούσια βιοποικιλότητα.

Εκεί κοντά, στο μικρό χωριό Le Castella, το εμβληματικό Aragonese Castle of Le Castella μοιάζει να επιπλέει πάνω στη θάλασσα, συνθέτοντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της Καλαβρίας.

Πέρα όμως από τα αξιοθέατα, αυτό που καθορίζει την εμπειρία είναι η αίσθηση αυθεντικότητας. Στην Κροτόνε, τα εστιατόρια σερβίρουν ψάρια που μόλις βγήκαν από το Ιόνιο, οι πλατείες γεμίζουν το απόγευμα με ντόπιους και οι γύρω λόφοι, σπαρμένοι με ελαιώνες, προσκαλούν για αργές διαδρομές χωρίς πρόγραμμα.