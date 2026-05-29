Γνωστό και ως το «Λας Βέγκας της Μαύρης Θάλασσας», το Μπατούμι προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό τροπικής φύσης, κοσμοπολίτικης αύρας και πλούσιας ιστορίας. Και σίγουρα είναι μια πόλη-έκπληξη και άγνωστη προς το ευρύ κοινό, που σίγουρα δεν έχει περάσει από το μυαλό κανενός να την επισκεφτεί.

Πρωτεύουσα της Αζαρίας στο νοτιοδυτικό τμήμα της Γεωργίας και δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Μπατούμι αποτελεί ένα από τα σημαντικά λιμάνια της στη Μαύρη Θάλασσα. Ιστορικά, η πόλη παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς πιστεύεται ότι βρίσκεται στην περιοχή όπου κάποτε βρισκόταν η αρχαία Κολχίδα. Μάλιστα, επί αυτοκρατορίας του Αδριανού μετατράπηκε σε λιμάνι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ενώ κατά τους Βυζαντινούς χρόνους και επί Ιουστινιανού λειτούργησε ως οχυρό με την ονομασία Πέτρα.

Πρόκειται για έναν προορισμό που παρουσιάζει μια άκρως ενδιαφέρουσα μίξη δυτικοευρωπαϊκών, οθωμανικών και ρωσικών στοιχείων, που επιλέγεται από τους τουρίστες τόσο για τις υπέροχες ακτές του, όσο και για την έντονη νυχτερινή ζωή του. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι από τη μία η φουτουριστική ακτογραμμή με τους εντυπωσιακούς ουρανοξύστες, τα πολυτελή ξενοδοχεία 5 αστέρων, τις φωτεινές επιγραφές και καζίνο που δημιουργούν ένα υπερσύγχρονο σκηνικό. Και από την άλλη, η γοητευτική Παλιά Πόλη με τα πλακόστρωτα σοκάκια, τα κτίρια του 19ου αιώνα με περίτεχνα μπαλκόνια, ευρωπαϊκού στυλ πλατείες και παραδοσιακά καφέ που αποπνέουν ιστορία.

Επιπλέον, οι λάτρεις της φύσης θα βρουν τον επίγειο παράδεισό τους στον βοτανικό κήπο της πόλης, έναν από τους μεγαλύτερους του κόσμου, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκεται και το Εθνικό Πάρκο Mtirala, ιδανικός προορισμός τόσο για πεζοπόρους όσο και για ποδηλάτες. Τέλος, στην πόλη διοργανώνονται και αρκετές διεθνείς πολιτιστικές εκδηλώσεις.

