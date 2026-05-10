Τρόφιμα, στέγαση και μεταφορές εξελίσσονται στους βασικούς μοχλούς της νέας έξαρσης της ακρίβειας, με τα νοικοκυριά να βρίσκονται αντιμέτωπα με συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό του Απριλίου, ο οποίος εκτινάχθηκε στο 5,4% από 3,9% τον Μάρτιο, αποτυπώνουν τη μεγάλη πίεση που δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα.

Στη διατροφή και τα μη αλκοολούχα ποτά, οι τιμές αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,4% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 2% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επιβεβαιώνοντας ότι τα είδη πρώτης ανάγκης εξακολουθούν να αποτελούν ισχυρή εστία πληθωριστικών πιέσεων. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφηκαν στο μοσχάρι με αύξηση 19,2%, στο αρνί και κατσίκι με 13,3% και στη μαργαρίνη και τα φυτικά λίπη με 11,6%.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι τιμές στα φρούτα κατά 7,5%, στον καφέ κατά 7,9%, στις σοκολάτες κατά 7% και στα λαχανικά κατά 7%. Η πίεση, μάλιστα, εντάθηκε και σε μηνιαία βάση, καθώς μόνο μέσα σε έναν μήνα αυξήθηκαν οι τιμές στα ζυμαρικά κατά 4%, στο αρνί και κατσίκι κατά 5,7%, στο χοιρινό κατά 2,5% και στα φρούτα κατά 0,7%.

Στέγαση

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση στο κόστος στέγασης. Η σχετική κατηγορία κατέγραψε ετήσια αύξηση 13,8%, έναντι 3,4% πέρυσι. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Φωτιά τα καύσιμα

Το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε κατά 53,2%, το φυσικό αέριο κατά 19,3% και το ηλεκτρικό ρεύμα κατά 14%. Ενδεικτικό της έντασης των ανατιμήσεων είναι ότι μόνο μέσα σε έναν μήνα η τιμή του φυσικού αερίου αυξήθηκε σχεδόν κατά 40%. Την ίδια στιγμή, τα ενοίκια συνέχισαν την ανοδική τους πορεία με αύξηση 7,6%, ενώ ακριβότερες έγιναν και οι επισκευές και εργασίες συντήρησης κατοικιών, με τις σχετικές δαπάνες να αυξάνονται κατά 7,3%.

Ισχυρές πιέσεις καταγράφονται και στις μεταφορές, καθώς η άνοδος των καυσίμων συμπαρασύρει το κόστος μετακίνησης τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις. Ο δείκτης τιμών στις μεταφορές αυξήθηκε κατά 10% σε ετήσια βάση, όταν πέρυσι την ίδια περίοδο σημείωνε μείωση 0,8%. Το ντίζελ κίνησης ανατιμήθηκε κατά 32,4%, η βενζίνη κατά 17,1%, ενώ άλλες κατηγορίες καυσίμων κατέγραψαν αύξηση 42,4%, επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος χρήσης αυτοκινήτου.

Παράλληλα, ανοδικά κινήθηκαν και τα αεροπορικά εισιτήρια, με τις τιμές να αυξάνονται κατά 18,6% σε σχέση με πέρυσι και κατά 15,6% μόνο σε σύγκριση με τον Μάρτιο, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στο αυξημένο ενεργειακό κόστος.