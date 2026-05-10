Ο Λευτέρης Πετρούνιας πήρε μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στη Μίκρα της Θεσσαλονίκης και συγκέντρωσε πάνω του όλα τα βλέμματα, με το κοινό να θέλει να τον δει από κοντά.

Ο τρεις φορές Ολυμπιονίκης στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα δεν είχε κανένα πρόβλημα να κατακτήσει το χρυσό και στην συνέχεια να βγάλει με πλατιά χαμόγελα φωτογραφίες με τους συναθλητές του.

Μετά και την εμφάνιση αυτή ο Λευτέρης Πετρούνιας έδειξε πως είναι πανέτοιμος για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της ΕΓΟ, Βασίλη Τσολακίδη ανακοίνωσε ότι το πρωτάθλημα θα φέρει πλέον την ονομασία «Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιωακειμίδη – Καπνίδη», τιμώντας τη μνήμη δύο σημαντικών ανθρώπων της ενόργανης γυμναστικής.