Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές Αρχές της Δυτικής Ελλάδας μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης που εργάζονται στην Ηλεία και την ευρύτερη περιοχή, την ώρα που προβληματισμό προκαλεί και ο θάνατος 20χρονου εργάτη από λεπτοσπείρωση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, δέκα κρούσματα φυματίωσης έχουν επιβεβαιωθεί σε εργάτες γης από το Νεπάλ, οι οποίοι νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Η υπόθεση κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες, με στόχο να στηθεί οργανωμένο πλάνο για ανίχνευση, κατηγοριοποίηση, θεραπευτική διαχείριση και ιχνηλάτηση των επαφών.

Η αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Δυτικής Ελλάδας, Άννα Μαστοράκου, ανέφερε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το φαινόμενο φαίνεται να περιορίζεται στους πληθυσμούς εργατών γης από το Νεπάλ που εργάζονται στη Βόρεια Ηλεία και τη Δυτική Αχαΐα. Όπως σημείωσε, υπάρχουν δέκα επιβεβαιωμένα κρούσματα φυματίωσης, ενώ έχει ήδη πραγματοποιηθεί σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων για τον σχεδιασμό της υγειονομικής παρέμβασης.

Το σχέδιο προβλέπει αρχική ιχνηλάτηση από συγκεκριμένες δομές, με αίτημα προς τον ΕΟΔΥ για διάθεση κινητών μονάδων. Στο δεύτερο στάδιο, Κέντρα Υγείας και νοσοκομεία της περιοχής θα αναλάβουν την παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής, καθώς μέρος των εργατών θα λάβει χημειοπροφύλαξη και άλλοι κανονική θεραπευτική αγωγή.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στις Αρχές το γεγονός ότι πρόκειται για μετακινούμενους πληθυσμούς, στοιχείο που δυσκολεύει την ιχνηλάτηση, την παρακολούθηση και τη συνέπεια στη θεραπεία. Η κ. Μαστοράκου τόνισε ότι είναι κρίσιμη η συνδρομή των εργοδοτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να εντοπιστούν οι επαφές και να αποφευχθεί η διακοπή θεραπείας, η οποία μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα τόσο για τους ίδιους τους ασθενείς όσο και για τη δημόσια υγεία.

Την ίδια ώρα, νέα διάσταση στην υγειονομική ανησυχία έδωσε ο θάνατος ενός 20χρονου εργάτη γης από το Νεπάλ, ο οποίος κατέληξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο από λεπτοσπείρωση. Σύμφωνα με το Newsit, ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όταν νόσησε και άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Τετάρτης 6 Μαΐου 2026.

Η λεπτοσπείρωση είναι λοιμώδης νόσος που μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με ούρα μολυσμένων ζώων, όπως τρωκτικά, ενώ μπορεί να μεταδοθεί και από νερό ή έδαφος που έχουν επιμολυνθεί. Τα κρούσματα εμφανίζονται συχνότερα μετά από έντονες βροχοπτώσεις ή πλημμύρες και σε συνθήκες κακής υγιεινής ή επισφαλούς στέγασης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ρεπορτάζ.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύονται επίσης εργάτες γης από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων το Νεπάλ, το Σουδάν και το Μπαγκλαντές, οι οποίοι έχουν προσβληθεί από φυματίωση. Το Newsit κάνει λόγο για έξι εργαζόμενους με φυματίωση στο νοσοκομείο, ενώ νεότερες πληροφορίες που επικαλείται η «Ελευθερία» ανεβάζουν τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε δέκα.

Οι Αρχές επιχειρούν να διαχωρίσουν τα δύο ζητήματα. Η φυματίωση αντιμετωπίζεται ως υπόθεση που απαιτεί οργανωμένη ιχνηλάτηση και θεραπευτική παρακολούθηση, ενώ ο θάνατος από λεπτοσπείρωση χαρακτηρίζεται ως μεμονωμένο περιστατικό. Ωστόσο, και τα δύο περιστατικά αναδεικνύουν την ανάγκη αυξημένης προσοχής στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των εργατών γης, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη αγροτική δραστηριότητα.

Για τη λεπτοσπείρωση, η κ. Μαστοράκου συνέστησε ιδιαίτερη προσοχή σε όσους ασχολούνται με αγροτικές εργασίες, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να κυκλοφορούν ξυπόλυτοι σε στάσιμα νερά, καθώς η νόσος συνδέεται με ούρα τρωκτικών. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ατομικής υγιεινής, προσοχής σε εκδορές ή αμυχές και εντατικοποίησης των μυοκτονιών από τους Δήμους στις περιοχές όπου καταγράφονται περιστατικά.

Το βάρος πλέον πέφτει στην ταχεία καταγραφή των επαφών, στην εξασφάλιση ότι οι ασθενείς θα ακολουθήσουν πλήρως τη θεραπεία τους και στη συνεργασία υγειονομικών Αρχών, εργοδοτών και τοπικής αυτοδιοίκησης. Η υπόθεση στην Ηλεία λειτουργεί ως καμπανάκι για τη δημόσια υγεία, αλλά και για τις συνθήκες στις οποίες ζουν και εργάζονται άνθρωποι που στηρίζουν κρίσιμους τομείς της αγροτικής παραγωγής.