Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή αποκτά νέα χαρακτηριστικά μετά τις επίσημες προειδοποιήσεις που εξέδωσε το επιτελείο του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης. Η ηγεσία του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, μέσω ανακοίνωσης που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, ξεκαθάρισε ότι δεν θα αφήσει αναπάντητες ενέργειες που στρέφονται κατά της εμπορικής της ναυτιλίας.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το δίκτυο IRIB και το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, η ιρανική πλευρά προχώρησε σε μια ευθεία απειλή που αφορά τόσο τις υποδομές όσο και τις ναυτικές δυνάμεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη ζώνη.

«Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων και εμπορικών πλοίων θα έχει συνέπεια βαριά ανταπόδοση εναντίον κάποιου από τα αμερικανικά κέντρα στην περιοχή καθώς και εναντίον εχθρικών πλοίων», διεμήνυσε το επιτελείο του ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, θέτοντας ουσιαστικά σε επιφυλακή τις δυνάμεις του για το ενδεχόμενο νέων επεισοδίων.

Η αφορμή της σύγκρουσης στον Κόλπο του Ομάν

Το νέο κύμα απειλών από τους Φρουρούς της Επανάστασης δεν ήρθε τυχαία. Προηγήθηκε ένα σοβαρό συμβάν στον Κόλπο του Ομάν, όπου δύο ιρανικά δεξαμενόπλοια έγιναν στόχος επίθεσης από μαχητικό αεροσκάφος των ΗΠΑ.

Το περιστατικό αυτό φαίνεται πως υπήρξε η θρυαλλίδα για την επίσημη αντίδραση της Τεχεράνης, η οποία θεωρεί ότι τέτοιου είδους ενέργειες πλήττουν άμεσα τα οικονομικά και στρατηγικά της συμφέροντα.

Η στοχοποίηση αμερικανικών εγκαταστάσεων «στην περιοχή» αποτελεί μια σαφή προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον, την ώρα που η κυκλοφορία των πετρελαιοφόρων στις διεθνείς θάλασσες παραμένει ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα.

Οι διεθνείς παρατηρητές παρακολουθούν με προσοχή τη ρητορική του Ιράν, καθώς η αναφορά σε «εχθρικά πλοία» διευρύνει το πεδίο των πιθανών αντιποίνων, δημιουργώντας κλίμα αβεβαιότητας στις θαλάσσιες εμπορικές οδούς της Μέσης Ανατολής.