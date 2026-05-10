Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το 22ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο βόλεϊ των ανδρών και ετοιμάζει μία μεγάλη γιορτή προκειμένου να πανηγυρίσει με τον κόσμο του.

Όπως έκαναν γνωστό οι «πράσινοι» την προσεχή Πέμπτη 14 Μαϊου στον Τάφο του Ινδού θα γίνει η στέψη για το πρωτάθλημα της ομάδας βόλεϊ.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Την Πέμπτη στις 19:08 η στέψη στον Τάφο του Ινδού!

Η μεγάλη γιορτή της κατάκτησης του 28ου πρωταθλήματος για το ανδρικό τμήμα βόλεϊ θα γίνει την Πέμπτη 14 Μαΐου.

Οι «λεβέντες με καρδιά» του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έγιναν back to back πρωταθλητές και θα γιορτάσουν την κατάκτηση του τροπαίου με τον κόσμο τους στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Οι πρωταθλητές Ελλάδας καλούν τους «αιώνια πιστούς» να το γιορτάσουν όλοι μαζί στο ιστορικότερο κλειστό της Ελλάδας».