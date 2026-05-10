Το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς, εξετάζουν οι Μπόστον Σέλτικς.

Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, η διοίκηση της ομάδας της Βοστόνης θα έχει επαφές με τον ίδιο τον παίκτη, προκειμένου να συζητήσει μαζί του το ενδεχόμενο συνεργασίας.

Αν υπάρξει συμφωνία με τον Αντετοκούνμπο, τότε θα ξεκινήσουν οι επαφές και με την διοίκηση των Μπακς για να βρεθεί η «χρυσή τομή» και να προχωρήσει η ανταλλαγή.

Πάντως, οι Αμερικανοί δεν έχουν αναφέρει, ποιον παίκτη θα προσφέρουν οι Σέλτικς ως αντάλλαγμα για τον Έλληνα σταρ.