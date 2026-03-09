Νέα πλήγματα εξαπέλυσε σήμερα το πρωί η ισραηλινή πολεμική αεροπορία στα νότια προάστια της Βηρυτού, που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ, έχοντας ήδη προειδοποιήσει ότι θα πλήξει χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο συνδέεται με την οργάνωση.

Βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει την κατάρρευση πολυώροφου κτιρίου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Χιλιάδες οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μέσα σε λίγα λεπτά, αναζητώντας καταφύγιο σε δημόσια κτίρια ή ακόμα και σε υπαίθριους χώρους στο κέντρο της Βηρυτού.

Δείτε το βίντεο:

Στο κτίριο φέρεται να στεγαζόταν, σύμφωνα με το Al Jazeera, παράρτημα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος Al-Qard al-Hassan, το οποίο συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «πλήττει τις υποδομές της Χεζμπολάχ στην περιοχή Νταχιέχ», ενώ αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είχε προειδοποιήσει για πλήγματα σε υποκαταστήματα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος Al-Qard Al-Hassan, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, και επανέλαβε την ειδοποίησή του για εκκένωση των νοτίων προαστίων.