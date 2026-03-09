Η Αμίλια Άπλιν της Όξφορντ Γιουνάιτεντ κατέρρευσε στην διάρκεια αγώνα και κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών «έφυγε» από τη ζωή.

Τραγωδία χωρίς τέλος στην Αγγλία μετά τον ξαφνικό θάνατο της 15χρονης Αμίλια Άπλιν. Η νεαρή παίκτρια η οποία αγωνιζόταν στις Ακαδημίες της Όξφορντ Γιουνάιτεντ, άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο γήπεδο, όταν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού.

Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές η αδικοχαμένη Αμίλια κατέρρευσε ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των γιατρών που ωστόσο δεν κατάφεραν να της σώσουν τη ζωή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν εξακριβωθεί τα αίτια του θανάτου της.

Στη σχετική ανακοίνωση ο σύλλογος της Όξφορντ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι σκέψεις και τα ειλικρινή συλλυπητήρια όλων στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ είναι με την οικογένεια, τους φίλους, τις συμπαίκτριες και τους προπονητές της Αμίλια. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το ιατρικό προσωπικό της Όξφορντ και της Φούλαμ, καθώς και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τις προσπάθειές τους». Η διοίκηση της Όξφορντ δεσμεύτηκε να παρέχει κάθε δυνατή ψυχολογική υποστήριξη στις υπόλοιπες παίκτριες και το προσωπικό της ομάδας και βέβαια να σταθεί στο πλευρό της οικογένειας της θανούσας. Σύλλογοι όπως η Ίπσουιτς Τάουν, η Πλίμουθ Άργκαϊλ και η Μίλγουολ έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης στην ομάδα της Όξφορντ.