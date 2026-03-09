Επείγουσες διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη ανάμεσα στη FIFA, την Ασιατική Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία (AFC) και την Κυβέρνηση της Αυστραλίας σχετικά με το ενδεχόμενο παράτασης της παραμονής της Εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν στη χώρα, για λόγους ασφάλειας των παικτριών.

Πηγές με γνώση των συζητήσεων, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος, ανέφεραν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν κλειστεί εισιτήρια επιστροφής της αποστολής στο Ιράν, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η κατάσταση εξελίσσεται διαρκώς και παραμένει ρευστή. Η ιρανική αποστολή επρόκειτο να αναχωρήσει από το Γκολντ Κόουστ τη Δευτέρα, αφού την Κυριακή έδωσε τον τελευταίο της αγώνα στο Ασιατικό Κύπελλο Γυναικών απέναντι στις Φιλιππίνες. Το Ιράν αποκλείστηκε από τη διοργάνωση της AFC στη φάση των ομίλων, γνωρίζοντας τρεις ήττες.

Η ομάδα βρίσκεται στην Αυστραλία από πριν από την πρόσφατη κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς είχε αφιχθεί λίγο πριν από τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Στον πρώτο αγώνα τους στη διοργάνωση, απέναντι στη Νότια Κορέα στις 2 Μαρτίου, οι παίκτριες του Ιράν δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο, σε μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του ιρανικού καθεστώτος. Αντίστοιχη στάση είχε τηρήσει και η εθνική ανδρών του Ιράν πριν από το πρώτο της παιχνίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ.

Στη συνέχεια, η γυναικεία ομάδα χαρακτηρίστηκε από την κρατική τηλεόραση «προδότριες εν καιρώ πολέμου». Ο παρουσιαστής Μοχάμαντ Ρεζά Σαχμπαζί δήλωσε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν «με αυστηρό τρόπο».

Στους δύο επόμενους αγώνες τους, απέναντι στην Αυστραλία και τις Φιλιππίνες -στους οποίους γνώρισαν επίσης την ήττα- οι Ιρανές διεθνείς τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο και χαιρέτισαν στρατιωτικά.

«Ένα πράγμα πρέπει να ειπωθεί: οι προδότες σε περίοδο πολέμου πρέπει να αντιμετωπίζονται πιο αυστηρά», ανέφερε ο Σαχμπαζί σε εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης, σύμφωνα με βίντεο που επαληθεύτηκε από τον Athletic. «Όποιος ενεργεί εναντίον της χώρας σε συνθήκες πολέμου πρέπει να τιμωρείται αυστηρότερα». Πηγές που έχουν ενημερωθεί για την υπόθεση ανέφεραν ότι οι φόβοι για την ασφάλεια των παικτριών έχουν οδηγήσει σε συζητήσεις σε κυβερνητικό επίπεδο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με τη FIFA και την AFC να συμμετέχουν ενεργά.

Ο πρόεδρος της ένωσης ποδοσφαιριστών FIFPRO για την περιοχή Ασίας–Ωκεανίας, Μπο Μπους, δήλωσε στη γενική συνέλευση της οργάνωσης ότι βρίσκεται επίσης σε επαφή με την αυστραλιανή κυβέρνηση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι παίκτριες θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής για το μέλλον τους. «Πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση», ανέφερε.

«Κάποιες παίκτριες ίσως θέλουν να επιστρέψουν στο Ιράν. Άλλες ενδέχεται να επιθυμούν να ζητήσουν άσυλο ή να παραμείνουν για μεγαλύτερο διάστημα στην Αυστραλία. Υπάρχουν επίσης όσες ανησυχούν βαθιά για το ταξίδι της επιστροφής».

«Είτε πρόκειται να παραμείνουν στην Αυστραλία είτε να επιστρέψουν, το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς μπορεί αυτό να γίνει με ασφάλεια. Και, φυσικά, πώς θα διασφαλιστεί η προστασία τους όταν επιστρέψουν στο Ιράν. Αυτό θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η FIFA έχει θεσμική υποχρέωση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ασκήσει την επιρροή της και αναμένουμε να το πράξει».

Η FIFA και η αυστραλιανή κυβέρνηση έχουν κληθεί να σχολιάσουν την υπόθεση. Το Σαββατοκύριακο, η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας Πένι Γουόνγκ δεν επιβεβαίωσε δημοσίως αν διεξάγονται συνομιλίες ή αν η κυβέρνηση έχει επικοινωνήσει απευθείας με την ομάδα, ωστόσο δήλωσε στο δίκτυο ABC: «Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τους άνδρες και τις γυναίκες του Ιράν, και ιδιαίτερα με τις Ιρανές γυναίκες και τα κορίτσια».