Έπειτα από την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η Αυστραλία καλεί τις οικογένειες των διπλωματικών της υπαλλήλων στα ΗΑΕ να εγκαταλείψουν άμεσα τη χώρα.

Η Αυστραλή υπουργός Εξωτερικών Πένι Ουόνγκ δήλωσε ότι η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή έχει επιδεινωθεί.

«Η ταξιδιωτική μας οδηγία επικαιροποιήθηκε για να αντανακλά αυτή την κατάσταση. Συνεχίζουμε να συμβουλεύουμε τους Αυστραλούς να μην ταξιδεύουν στα ΗΑΕ», ανέφερε σε χθεσινοβραδινή της ανάρτηση στο Χ η υπουργός.

Η ίδια επισήμανε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ότι περισσότεροι από 1.700 Αυστραλοί έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους μέχρι στιγμής με εμπορικές πτήσεις από τα ΗΑΕ.

Περίπου 115.000 Αυστραλοί βρίσκονταν στη Μέση Ανατολή όταν ξεκίνησε ο πόλεμος πριν από 10 ημέρες.

Η Αυστραλία, στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, έχει ανακοινώσει ότι δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στη Μέση Ανατολή αν κλιμακωθεί η σύγκρουση, αλλά χθες άφησε να εννοηθεί ότι εξετάζει αιτήματα για την προστασία άλλων χωρών από ιρανικά drones και πυραύλους.