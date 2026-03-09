Στην πρόσοψη υποκαταστήματος τράπεζας στην ανατολική Θεσσαλονίκη έπεσε εσκεμμένα, το πρωί της Δευτέρας 9 Μαρτίου, ένας 80χρονος άνδρας ο οποίος και συνελήφθη.

Το περιστατικό έγινε σήμερα γύρω στις 05:30 τα ξημερώματα στην πλατεία Παραμάνας, στη Θέρμη. Ο 80χρονος έφτασε έξω από την τράπεζα με αυτοκίνητο, έκανε όπισθεν και έπεσε πάνω στην πρόσοψη του υποκαταστήματος, προκαλώντας υλικές ζημιές στην τζαμαρία.

Ο άνδρας συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ. και σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως η τράπεζα είχε προχωρήσει στην κατάσχεση του σπιτιού του και για τον λόγο αυτό, ο ίδιος έπεσε με το όχημά του στο υποκατάστημά της, σύμφωνα με το thestival.gr.

Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά το περιστατικό.