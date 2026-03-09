Στιγμές αγωνίας έζησαν δύο γυναίκες στη Θεσσαλονίκη που δέχθηκαν επίθεση από αδέσποτα σκυλιά στην περιοχή της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους δε να διαφύγουν ανέβηκαν σε αυτοκίνητο για να σωθούν.

Όπως ανέφερε η κα Νάντια, το θύμα της επίθεσης, στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 6/3, όταν επέστρεφε σπίτι με την κόρη της. Τότε πέντε αδέσποτα σκυλιά βγήκαν από ένα εγκαταλελειμμένο, περιφραγμένο οικόπεδο κοντά στην οικία της και τους επιτέθηκαν. Ακούσαμε τα σκυλιά να γαβγίζουν. Λέω στην κόρη μου “μην τρομοκρατείσαι κορίτσι μου” λέω, “θα είναι χειρότερα τα πράγματα”. Κάποια στιγμή, βλέπω ότι έχει φράχτη εκεί, λέω “εντάξει”, λέω, “ηρέμησε κορίτσι μου” λέω, “έχει φράχτη”» επεσήμανε.

«Ο φράχτης όμως ήταν κομμένος. Και τα σκυλιά πέρασαν από εκεί, κατευθύνθηκαν καταπάνω μας», είπε η γυναίκα στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» εξηγώντας: «Η κόρη μου εκείνη την ώρα που είδε τα σκυλιά, άρχισε να τρέχει. Ερχόντουσαν καταπάνω μου. Την ώρα που πήγα να ανέβω στο αυτοκίνητο έπεσα κάτω, με το πέσιμό μου αυτά τρόμαξαν και λίγο απομακρύνθηκαν, αλλά μετά από λίγο ξαναήρθαν κατά πάνω μου».

«Εκείνη την ώρα, αν δεν ήταν η κόρη μου να γυρίσει πίσω, θα με είχαν κατασπαράξει. Γύρισε πίσω το παιδί. Τα έδιωξε το παιδί να με σώσει». Όπως ανέφερε η ίδια, το σημείο είναι ερημικό τις βραδινές ώρες και δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό που έχει σημειωθεί στην περιοχή.