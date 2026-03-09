Σημαντικές είναι οι αυξήσεις που καταγράφονται ήδη στις τιμές των καυσίμων μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, με την άνοδο της διεθνούς τιμής του πετρελαίου να έχει ήδη μεταφερθεί στην αντλία. Η αμόλυβδη σε αρκετές περιοχές της χώρας πλέον ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και στην Αττική η τιμή αυτή φαίνεται να πλησιάζει επικίνδυνα.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της εκπομπής του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» αισθητή είναι η επιβάρυνση και στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τα νοικοκυριά να πληρώνουν πλέον σημαντικά περισσότερα για την ίδια ποσότητα καυσίμου.

Την ώρα που επικρατεί το κλίμα αυξήσεων των τιμών η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στήριξης, με μέτρα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Fuel Pass, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας.

Οι τιμές των καυσίμων

Μέση πανελλαδική τιμή καυσίμων μέσα σε μία εβδομάδα (27/2 – 5/3)

Brent: +30%

Βενζίνη : +3,7 λεπτά ή +2,11% ανά λίτρο

: +3,7 λεπτά ή +2,11% ανά λίτρο Ντίζελ κίνησης: +9,2 λεπτά ή +5,9% ανά λίτρο

Ντίζελ θέρμανσης: +10,4 λεπτά ή +8,8% ανά λίτρο

Ποιες είναι οι περιοχές με την ακριβότερη αμόλυβδη

Μήλος: 2,35 €/λτ

Κύθνος: 2,24 €/λτ

Άγιος Νικόλαος: 2,19 €/λτ

Σαντορίνη & Σίφνος: 2,18 €/λτ

Πάρος: 2,17 €/λτ

Αμοργός: 2,10 €/λτ

Μύκονος: 2,09 €/λτ

Άνδρος: 2,07 €/λτ

«Φλερτάρει» με τα 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Αττική

Παιανία: 1,975 €/λτ

Καλλιθέα: 1,927 €/λτ

Βοτανικός: 1,919 €/λτ

Άγιος Στέφανος: 1,90 €/λτ

Υμηττός: 1,899 €/λτ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πόσο επιβαρύνονται τα νοικοκυριά

Παραγγελία 1.000 λίτρων

27/2 → 1.179 €

5/3 → 1.283 € ➡ Αύξηση: +104 €

«Καίει» το πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο κρύες περιοχές της χώρας

Γιάννενα: 1,48 €/λτ

Καστοριά: 1,47 €/λτ

Νευροκόπι Δράμας: 1,46 €/λτ

Ζαγόρι: 1,46 €/λτ

Φλώρινα: 1,41 €/λτ

Πιο κοντά στην ενεργοποίηση «πακέτου» παρεμβάσεων η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση λόγω των νέων δεδομένων που έφερε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή φαίνεται να βρίσκεται πιο κοντά στις παρακάτω παρεμβάσεις