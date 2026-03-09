Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι διεθνείς αγορές, καθώς η κλιμάκωση της πολεμικής σύρραξης μεταξύ Ισραήλ-ΗΠΑ και Ιράν πυροδότησε ένα «βίαιο» κύμα πωλήσεων σε μετοχές και ομόλογα, οδηγώντας παράλληλα την τιμή του πετρελαίου σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2022. Την ίδια στιγμή, το δολάριο ενισχύθηκε περαιτέρω, ενώ το sell-off στα κρατικά ομόλογα διεθνώς έλαβε νέες διαστάσεις.

Οι ασιατικοί δείκτες βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα, με τον περιφερειακό δείκτη αναφοράς να καταγράφει απώλειες 5,2%, που σύμφωνα με το Bloomberg, είναι η μεγαλύτερη πτώση από τον περασμένο Απρίλιο – με επίκεντρο την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα. Στη Δύση, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) σε ΗΠΑ και Ευρώπη υποχώρησαν άνω του 2%.

Η τιμή του Brent σημείωσε εντυπωσιακό άλμα έως και 29%, αγγίζοντας τα 119,50 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) ενισχύθηκε κατά 31%. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την απόφαση μεγάλων πετρελαιοπαραγωγών να περιορίσουν την παραγωγή τους, ενώ η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έχει ουσιαστικά διακοπεί.

Οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές δείχνουν να «οχυρώνονται» για μια μακροχρόνια αναμέτρηση. Το Ιράν όρισε τον γιο του εκλιπόντος αγιατολάχ, Αλί Χαμενεΐ, ως νέο ανώτατο ηγέτη, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου αποτελούν ένα «πολύ μικρό τίμημα» για την επίτευξη της ασφάλειας και της ειρήνης.

Η κλιμακούμενη κρίση φαίνεται να έχει εγκλωβίσει τους επενδυτές ανάμεσα στον κίνδυνο ενός νέου πληθωριστικού κύματος, λόγω των τιμών της ενέργειας, και στα σημάδια επιβράδυνσης της αμερικανικής αγοράς εργασίας.

«Πρόκειται για τοποθετήσεις φόβου», σχολίασε η Anna Wu, στρατηγική αναλύτρια της Van Eck Associates Corp., σημειώνοντας πως οι επενδυτές κατοχυρώνουν κέρδη και τηρούν στάση αναμονής, καθώς οι αγορές τιμολογούν πλέον μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Ταυτόχρονα ο χρυσός υποχώρησε, δεχόμενος πιέσεις από το ισχυρό δολάριο και τις ανησυχίες για υψηλότερα επιτόκια, καθώς το ακριβό πετρέλαιο ενισχύει την πιθανότητα η Federal Reserve να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για μεγαλύτερο διάστημα.

Παράλληλα, το δολάριο αναδείχθηκε στον μεγάλο κερδισμένο της ημέρας, με τον δείκτη Bloomberg Dollar Spot να ενισχύεται κατά 0,6%. Η Carol Kong της Commonwealth Bank of Australia τόνισε πως το αμερικανικό νόμισμα ευνοείται τόσο από το καθεστώς του ως ασφαλές καταφύγιο όσο και από τη θέση των ΗΠΑ ως καθαρού εξαγωγέα ενέργειας.

Ο βετεράνος στρατηγικός αναλυτής, Ed Yardeni, προειδοποίησε για αυξημένο κίνδυνο απότομης διόρθωσης στις αμερικανικές μετοχές εντός του έτους, ενώ ο Michael O’Rourke της JonesTrading εκτίμησε πως «τα χειρότερα έρχονται», περιμένοντας τη διατήρηση του αρνητικού κλίματος μέχρι να υπάρξουν απτά θετικά νέα.