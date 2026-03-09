Η Κίνα επανέρχεται στο προσκήνιο της διπλωματίας στη Μέση Ανατολή, με τον ειδικό απεσταλμένο της, Τζάι Τζουν, να καλεί σε αποκλιμάκωση της ένοπλης σύρραξης ΗΠΑ-Ιράν κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον σαουδάραβα υπουργό Εξωτερικών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κινεζική διπλωματία.

«Η Κίνα είναι βαθιά ανήσυχη για την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή», ανέφερε ο Τζάι Τζουν στον Φάισαλ μπιν Φαρχάν κατά τη διάρκεια συνομιλιών που διεξήγαγαν την Κυριακή, σύμφωνα με τον ιστότοπο του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο πόλεμος τον οποίο εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν απειλεί την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και ειδικά τις παραδόσεις πετρελαίου στην Κίνα.

Η Κίνα εξέφρασε την οργή της για τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν και καταδίκασε τη δολοφονία του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Ωστόσο κάλεσε επίσης να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός και επέκρινε τα ιρανικά πλήγματα αντιποίνων σε χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις.

«Το Πεκίνο απευθύνει έκκληση σε όλα τα μέρη να σταματήσουν αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, να εμποδίσουν οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση των εντάσεων και να αποφύγουν να προκαλέσουν κι άλλο κακό στους πληθυσμούς των χωρών της περιοχής», δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος.

«Η εθνική κυριαρχία, η ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητα των χωρών του Κόλπου είναι απαραβίαστες και κάθε επίθεση εναντίον αθώων αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων πρέπει να καταδικάζεται», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια άλλης συνάντησής του, με τον Τζάσιμ αλ Μπουντάιουι, γενικό γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ), ο Τζάι Τζουν εισηγήθηκε την «επιστροφή στην οδό των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατόν».

Η Κίνα θα διαδραματίσει «εποικοδομητικό ρόλο» για «να προωθήσει ενεργά την ειρήνη και να σταματήσουν οι μάχες», πρόσθεσε.

Την Κυριακή ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας, Ουάνγκ Γι, έκρινε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «δεν θα έπρεπε» να είχε ξεσπάσει «ποτέ», απορρίπτοντας κάθε επιστροφή στον «νόμο της ζούγκλας».