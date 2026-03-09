Πυκνός καπνός υψώθηκε τη Δευτέρα από την κατεύθυνση του διυλιστηρίου πετρελαίου της Μπάπκο στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα.

Ο καπνός κάλυψε την περιοχή γύρω από το διυλιστήριο, αφού η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι υπήρξαν τραυματισμοί και υλικές ζημιές στην περιοχή Σίτρα, ως αποτέλεσμα επίθεσης με ιρανικό drone. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, το σύννεφο καπνού έγινε ορατό από την κατεύθυνση της εγκατάστασης, προκαλώντας ανησυχία στην περιοχή.

A fire rages at a BAPCO site after it was struck during the recent Iranian attack against Bahrain. pic.twitter.com/bBBszUUuRo — Global Surveillance (@Globalsurv) March 9, 2026

«Πυρκαγιά ξέσπασε μετά την ιρανική επίθεση με στόχο την εγκατάσταση στην αλ Μάαμεερ, έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές αλλά όχι θύματα», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων του Μπαχρέιν σε ανάρτησή του στο Χ, διευκρινίζοντας ότι οι Αρχές «έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς».

Από την πλευρά της η Μπάπκο έκανε λόγο για «κατάσταση ανωτέρας βίας», η οποία την προστατεύει από κυρώσεις και πιθανές παραβιάσεις των συμβολαίων της, μετά «την πρόσφατη επίθεση στο διυλιστήριό της», σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου.

Energy companies in Gulf countries declare force majeure amid Iranian attacks ⤵️



◼️ Bahrain’s Bapco Energies declared force majeure Monday after ongoing Iranian attacks, including a recent strike on a Bapco Refining unit



◼️ Kuwait Petroleum Corporation also declared a force… pic.twitter.com/1vsIdpUet0 — Anadolu English (@anadoluagency) March 9, 2026

Η Μπάπκο αποτελεί το κύριο διυλιστήριο πετρελαίου του Μπαχρέιν και μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις του ενεργειακού τομέα της χώρας.

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι καταρρίφθηκαν τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κατευθύνονταν προς πετρελαιοπηγή στη Σέιμπα (νοτιοανατολικά), κοντά στα σύνορα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Τέσσερα drones κατευθυνόμενα στην πετρελαιοπηγή Σέιμπα αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου μέσω X. Το κοίτασμα αυτό ήδη έγινε στόχος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων χθες Κυριακή, σύμφωνα με τις Αρχές του βασιλείου, το οποίο πλέον υφίσταται πρακτικά καθημερινά επιθέσεις αντιποίνων του Ιράν, μετά το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοχοποίησαν αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης κι αποκρούστηκαν από πυροβόλο αντιαεροπορικής άμυνας C-RAM, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στην ιρακινή αστυνομία.

Drones στοχοποίησαν και στρατιωτική βάση των ΗΠΑ κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, στην αυτόνομη περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν, σύμφωνα με πηγές στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Στα 119,50 δολάρια το βαρέλι

Σήμερα οι αγορές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς η κλιμάκωση της πολεμικής σύρραξης μεταξύ Ισραήλ-ΗΠΑ και Ιράν πυροδότησε ένα «βίαιο» κύμα πωλήσεων σε μετοχές και ομόλογα, οδηγώντας παράλληλα την τιμή του πετρελαίου σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2022. Την ίδια στιγμή, το δολάριο ενισχύθηκε περαιτέρω, ενώ το sell-off στα κρατικά ομόλογα διεθνώς έλαβε νέες διαστάσεις.

Οι ασιατικοί δείκτες βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα, με τον περιφερειακό δείκτη αναφοράς να καταγράφει απώλειες 5,2%, που, σύμφωνα με το Bloomberg, είναι η μεγαλύτερη πτώση από τον περασμένο Απρίλιο – με επίκεντρο την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα. Στη Δύση, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) σε ΗΠΑ και Ευρώπη υποχώρησαν άνω του 2%.

Η τιμή του Brent σημείωσε εντυπωσιακό άλμα έως και 29%, αγγίζοντας τα 119,50 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) ενισχύθηκε κατά 31%. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την απόφαση μεγάλων πετρελαιοπαραγωγών να περιορίσουν την παραγωγή τους, ενώ η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έχει ουσιαστικά διακοπεί.