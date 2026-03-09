Την καθιερωμένη του «καλημέρα» είπε ο Αρκάς με το νέο του σκίτσο, σχολιάζοντας με καυστικό τρόπο την έννοια της αντικειμενικότητας.

«Αντικειμενικός είναι αυτός που συμφωνεί μαζί μας!», γράφει χαρακτηριστικά, σατιρίζοντας την τάση πολλών να θεωρούν σωστή μόνο την άποψη που ταυτίζεται με τη δική τους.

Με το γνώριμο, αιχμηρό του ύφος, ο Αρκάς καταφέρνει για ακόμη μία φορά να προκαλέσει σκέψη. Το σκίτσο λειτουργεί ως καθρέφτης της κοινωνικής συμπεριφοράς, καλώντας το κοινό να αναρωτηθεί αν πράγματι αναζητά την αντικειμενικότητα ή απλώς την επιβεβαίωση των δικών του απόψεων.