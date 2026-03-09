Η ΑΕΚ παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης», ωστόσο η μάχη για την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος παραμένει ανοιχτή. Οι Πειραιώτες όσο και ο Δικέφαλος βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής και οι τρεις ομάδες συνεχίζουν να διεκδικούν το προβάδισμα πριν από την έναρξη των play-offs.

Η 25η αγωνιστική αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς και οι τρεις διεκδικητές της κορυφής έχουν απαιτητικές αποστολές. Η ΑΕΚ δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στον Ατρόμητο, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Κρήτη για να αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ, ενώ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Λεβαδειακό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατάσταση στις πιθανές ισοβαθμίες. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει μέχρι στιγμής το πλεονέκτημα απέναντι τόσο στην ΑΕΚ όσο και στον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ μετρά μία νίκη και μία ισοπαλία απέναντι σε καθεμία από τις δύο ομάδες, συγκεντρώνοντας συνολικά 8 βαθμούς στα μεταξύ τους παιχνίδια σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας. Οι «ασπρόμαυροι» επικράτησαν 2-1 του Ολυμπιακού στην Τούμπα και 2-0 της ΑΕΚ εκτός έδρας, ενώ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 τόσο με την Ένωση στη Θεσσαλονίκη όσο και με τους «ερυθρόλευκους» στο Φάληρο.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός έχει συγκεντρώσει 5 βαθμούς στα ντέρμπι των τριών ομάδων, χάρη στη νίκη του με 2-0 επί της ΑΕΚ στο Φάληρο και στις ισοπαλίες 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια και 0-0 με τον ΠΑΟΚ. Αντίθετα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει μέχρι στιγμής 2 βαθμούς από τα μεταξύ τους παιχνίδια, αποτέλεσμα των δύο «λευκών» ισοπαλιών που έχει φέρει.

Αναλυτικά τα παιχνίδια στην κανονική διάρκεια των τριών πρωτοπόρων.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ

15/3 Ατρόμητος – ΑΕΚ

22/3 ΑΕΚ – Κηφισιά

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

14/3 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

22/3 Ολυμπιακός ΑΕΛ Novibet

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ

15/3 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

22/3 Βόλος – ΠΑΟΚ