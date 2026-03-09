Σε συνολικά 57 ανέρχονται τα άτομα τα οποία αποβιβάστηκαν το πρωί της Δευτέρας 9 Μαρτίου 2026, στους Καλούς Λιμένες του δήμου Φαιστού στην Κρήτη. Πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό με μετανάστες στα νότια της Κρήτης, με τα 57 άτομα, κατά δήλωσή τους, να έχουν υπηκοότητα Σουδάν, Αιγύπτου και Μπαγκλαντές.

Όπως επισημαίνει το Λιμενικό, πρόκειται για άνδρες, ενώ μεταξύ τους βρίσκονται και πέντε ανήλικοι. Αν και μέχρι αυτή την ώρα παραμένουν στην περιοχή των Καλών Λιμένων, τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής.