Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρίσκονται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω αρνητικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς εκτοξεύονται οι τιμές του πετρελαίου, φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα του 2022.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.071,55 μονάδες σημειώνοντας απώλειες 2,41%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 52,95 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει απώλειες σε ποσοστό 2,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 3,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο καταγράφουν μόνο οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,50%) και της Motor Oil (+0,93%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-6,31%), της Viohalco (-5,94%), της Eurobank (-5,10%), της Optima Bank (-4,68%) και της Κύπρου (-4,59%).

Ανοδικά κινούνται 10 μετοχές, 87 πτωτικά και 6 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Logismos (+3,77%) και Mevaco (+3,47%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Αφοί Κορδέλλου (-18,49%) και Προοδευτική (-9,09%).