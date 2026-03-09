Οι Emirates, Adidas και HP, κορυφαία brand ανά τον κόσμο, αποτελούν ως εταιρείες βασικούς συνεργάτες του συλλόγου της Ρεάλ.

Οι Emirates, Adidas και HP δεν αποτελούν τους μοναδικούς χορηγοί του συλλόγου της Ρεάλ αλλά είναι σίγουρα οι πιο αναγνωρίσιμοι και εκείνοι που ο περισσότερος κόσμος συνδέει άμεσα με το club. Παράλληλα αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομικής σταθερότητας της ομάδας τις τελευταίες δεκαετίες.

Η ανανέωση της συμφωνίας της Ρεάλ με την αεροπορική εταιρεία Emirates βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ, όπως μεταδίδουν στην Ισπανία. Την ίδια στιγμή, η συνεργασία με την εταιρεία HP θα συνεχιστεί και του χρόνου και ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει επαφές για την επέκτασή της. Ανάλογες συζητήσεις γίνονται και με την Adidas.

Στόχος τα 300 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο από τη φανέλα

Στην διοίκηση της Ρεάλ γνωρίζουν πολύ καλά ότι έχουν στα χέρια τους ένα τεράστιο ατού. Είναι η λευκή φανέλα της ομάδας, που έχει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σήματα στον παγκόσμιο αθλητισμό. Για τον λόγο αυτό δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη διατήρηση μακροχρόνιων συνεργασιών με τις εταιρείες που συνδέονται με τον σύλλογο.

Ο στόχος για τις επόμενες σεζόν είναι η φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης να αποφέρει περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν στην ομάδα. Έσοδο που θα μπορούσε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο μέσα από τις αγωνιστικές επιτυχίες.

Η συμφωνία με την Emirates αποτελεί βασικό κομμάτι αυτού του σχεδίου. Πλέον απομένουν κυρίως τα τυπικά για την υπογραφή της νέας επέκτασης της συνεργασίας τους. Η συνεργασία μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Emirates ξεκίνησε το 2013 και μετά τη νέα συμφωνία, αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το 2031. Στην πραγματικότητα, η σύνδεση και η συνεργασία των δύο πλευρών είχε αρχίσει ήδη από το 2011. Η Emirates υπάρχει τόσο στη φανέλα τόσο της ανδρικής ομάδας όσο και της γυναικείας. Η δε αυτή συνεργασία αποτελεί την μακροβιότερη εμπορική συμφωνία στη La Liga.

Οι συζητήσεις και με την Adidas

Παράλληλα με την διαφαινόμενη συμφωνία με την Emirates, η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με την Adidas για την υπογραφή νέου συμβολαίου μαζί της. Η συνεργασία του συλλόγου με τη γερμανική εταιρεία ξεκίνησε το 1998 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συμβόλαια μεταξύ ποδοσφαιρικού συλλόγου και αθλητικής εταιρείας παγκοσμίως.

Εκτιμάται ότι η Adidas καταβάλλει περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για την καινούρια συνεργασία της με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το υπάρχον συμβόλαιο λήγει σε δύο χρόνια αλλά και οι δύο πλευρές επιθυμούν να συνεχίσουν μαζί και έχουν ήδη ξεκινήσει τις συζητήσεις τους. Εάν επιτευχθεί όλο το πλάνο της Ρεάλ – που φυσικά θέλει να επεκταθεί και άλλο σε επίπεδο χορηγών – θα διατηρήσει το εμπορικό «brand» της στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού ranking, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δύναμη της πιο αναγνωρίσιμης λευκής φανέλας στο ποδόσφαιρο.