Ο αγώνας ανάμεσα στον Παναιτωλικό και την Κηφισιά για τη Stoiximan Super League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (9/3).

Οι Αγρινιώτες είναι στο +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού και η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο στο +8, οπότε και οι δύο πλευρές θέλουν το θετικό αποτέλεσμα που θα τις φέρει πιο κοντά στην παραμονή στην κατηγορία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Greek Handball Premier

18:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μανίσα – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Κηφισιά Super League

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βίκος Ιωάννινων – ΑΓΕ Χαλκίδα Elite League

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Indian Wells

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Indian Wells

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αρμάνι Μιλάνο – Καντού Lega Basket Serie A

21:30 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ FA Cup

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Σασουόλο Serie A

22:00 Novasports Prime Εσπανιόλ – Οβιέδο La Liga

22:15 COSMOTE SPORT 8 HD Τοντέλα – Ρίο Άβε Liga Portugal