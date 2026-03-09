Με σαφή επιτάχυνση της λειτουργικής της επίδοσης έκλεισε το 2025 η Dimand, καταγράφοντας αύξηση κύκλου εργασιών, ενίσχυση της καθαρής αξίας ενεργητικού και διεύρυνση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου, σε μια χρήση που επιβεβαιώνει τη δυναμική του επιχειρηματικού της μοντέλου στην αγορά ακινήτων.

Ο όμιλος παρουσίασε λειτουργικά κέρδη της τάξης των 39 εκατ. ευρώ, έναντι 23 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 60 εκατ. ευρώ από 28 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Τα κέρδη προ φόρων μετά από δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε περίπου 41 εκατ. ευρώ, από 40 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 34 εκατ. ευρώ, έναντι 37 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Κομβικό στοιχείο της φετινής εικόνας, όπως αναφέρει η διοίκηση, αποτελεί η ενίσχυση της καθαρής αξίας ενεργητικού, με το NAV του ομίλου να ανέρχεται σε περίπου 218 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, από 180 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 206 εκατ. ευρώ, από 173 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Διεύρυνση χαρτοφυλακίου και υψηλότερο αναπτυξιακό αποτύπωμα

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, το χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται η Dimand περιλάμβανε 13 επενδυτικά έργα σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης και ολοκλήρωσης, με χρήσεις που εκτείνονται από γραφεία και logistics έως κατοικίες, ξενοδοχεία και σύνθετες αναπτύξεις μικτών χρήσεων. Η συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία ανάπτυξης των έργων κατά την ολοκλήρωσή τους ανήλθε σε περίπου 1,357 δισ. ευρώ, έναντι 1,024 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024, εξέλιξη που αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση του μεγέθους και της αξίας του pipeline.

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα ανήλθε σε περίπου 175 εκατ. ευρώ, από 142 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ η αξία των επενδύσεων σε κοινοπραξίες διαμορφώθηκε σε 96 εκατ. ευρώ, από 87 εκατ. ευρώ.

Ρευστότητα με ελεγχόμενη μόχλευση

Η χρηματοοικονομική εικόνα της εταιρείας παραμένει ισχυρή, με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα να ανέρχονται σε περίπου 50 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, από 38 εκατ. ευρώ το 2024. Μαζί με τις δεσμευμένες καταθέσεις, το συνολικό διαθέσιμο αποθεματικό έφτασε περίπου τα 53 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε στα 46 εκατ. ευρώ από 34 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που συνδέεται με την εντατικοποίηση της επενδυτικής δραστηριότητας. Ωστόσο, η μόχλευση παραμένει σε συγκριτικά χαμηλά επίπεδα, με τον δείκτη Net LTV να διαμορφώνεται στο 24% από 23% το 2024, στοιχείο που επιτρέπει στον όμιλο να συνεχίσει επιθετικά αλλά με ελεγχόμενο ρίσκο την αναπτυξιακή του πορεία.

Έργα και νέες κινήσεις

Κατά τη διάρκεια του 2025, η Dimand προχώρησε σε σειρά σημαντικών κινήσεων που ενίσχυσαν τόσο τη λειτουργική της βάση όσο και τις μελλοντικές υπεραξίες του χαρτοφυλακίου της. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η ολοκλήρωση ανάπτυξης και η έναρξη εκμετάλλευσης πολυώροφου κτιρίου γραφείων στον Δήμο Αθηναίων, η ολοκλήρωση των εμπορικών χρήσεων του πρώην ακινήτου «ΜΙΝΙΟΝ», καθώς και η μεταβίβαση της θυγατρικής που κατείχε το ακίνητο, κλείνοντας με επιτυχία έναν σημαντικό κύκλο ωρίμανσης και αξιοποίησης.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του ακινήτου στην οδό 26ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, που στεγάζει τα νέα γραφεία της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου, ενώ προχώρησε και η πώληση τμήματος οικοπέδου με διατηρητέα κτίρια από τη Filma στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Στο μέτωπο των νέων επενδύσεων, η εταιρεία απέκτησε το 100% της ΓΟΥΡΝΕΣ Μ.Α.Ε., ιδιοκτήτριας μεγάλης έκτασης στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης, ενώ κατέληξε και σε συμφωνία για την αγορά της ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Μ.Α.Ε. και δύο ακόμη οικοπέδων στην περιοχή Καμπά, κίνηση που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2026. Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου Skyline, με την εταιρεία να κάνει λόγο για βελτιωμένη επίδοση έναντι του αρχικού σχεδιασμού.

Στόχος για νέες υπεραξίες το 2026

Για το 2026, η διοίκηση θέτει στο επίκεντρο την περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας, τη διατήρηση της ισχυρής κεφαλαιακής βάσης και τη δημιουργία νέων υπεραξιών μέσα από την ωρίμανση υφιστάμενων έργων και την προσθήκη νέων επενδύσεων.

Ειδικότερα, εντός του 2026, ο Όμιλος στοχεύει:

-στην αποεπένδυση αναπτύξεων επενδυτικών ακινήτων που βρίσκονται ήδη σε πλήρη λειτουργία και εμπορική εκμετάλλευση, καθώς και ακινήτων που αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2026,

-στη συνέχιση του επενδυτικού προγράμματος και της εμπορικής αξιοποίησης των ήδη αποκτηθέντων ακινήτων με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης την επόμενη τετραετία,

-στην προσθήκη νέων ακινήτων προς αξιοποίηση, τα οποία έχουν ήδη προσυμφωνηθεί, και που πληρούν τα επενδυτικά κριτήρια του Ομίλου,

-στην ωρίμανση, μέσω αξιοποίησης ή πώλησης, του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Skyline,

-στην επένδυση σε νέες δραστηριότητες διαχείρισης ή/και ανάπτυξης χαρτοφυλακίων ακινήτων.

Παράλληλα, ο Όμιλος εξετάζει νέες επενδυτικές ευκαιρίες τόσο στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων όσο και της εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας εν γένει, αυτοτελώς ή μέσω στρατηγικών συνεργασιών με εγχώριους ή/και ξένους θεσμικούς επενδυτές.