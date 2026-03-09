Το Μπαχρέιν κατηγόρησε χθες το Ιράν ότι προκάλεσε ζημιές σε μία από τις μονάδες αφαλάτωσης της χώρας, εγκατάσταση που προμηθεύει με νερό εκατομμύρια κατοίκους αλλά και ταξιδιώτες στον Περσικό Κόλπο. Η καταγγελία έρχεται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής η Τεχεράνη δεν έχει απαντήσει επισήμως στους ισχυρισμούς.

Νωρίτερα, το Ιράν είχε δηλώσει ότι αμερικανικό πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε ιρανική μονάδα αφαλάτωσης, γεγονός που προσθέτει νέα ένταση στο ήδη τεταμένο περιφερειακό περιβάλλον.

Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς οι χώρες του Κόλπου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις μονάδες αφαλάτωσης για την κάλυψη των αναγκών τους σε πόσιμο νερό. Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Sky News, Σάλι Λόκγουντ, που βρίσκεται στο Ντουμπάι, περίπου το 42% του νερού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προέρχεται από μονάδες αφαλάτωσης, ενώ το ποσοστό φτάνει περίπου το 90% στο Κουβέιτ.

Συναγερμός για επιθέσεις σε μη στρατιωτικούς στόχους

Όπως ανέφερε η Σάλι Λόκγουντ, η κατάσταση στην περιοχή δείχνει ότι οι επιθέσεις δεν περιορίζονται πλέον μόνο σε στρατιωτικούς στόχους.

«Δεν πλήττονται μόνο στρατιωτικοί στόχοι εδώ στον Κόλπο. Και οι πολιτικές περιοχές έχουν βρεθεί υπό σοβαρή απειλή και στοχοποίηση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια ανέφερε ότι το Σαββατοκύριακο σημειώθηκαν πλήγματα σε κατοικημένες περιοχές στο Ντουμπάι, καθώς και στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των πολιτικών υποδομών στην περιοχή.

Οι δύο βασικοί λόγοι ανησυχίας

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια, η καταγγελλόμενη επίθεση σε μονάδα αφαλάτωσης, η πρώτη ανάλογη περίπτωση που αναφέρεται στον Κόλπο, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για δύο βασικούς λόγους.

Ο πρώτος αφορά τη στάση των χωρών του Κόλπου απέναντι στη σύγκρουση. Πολλά κράτη της περιοχής αποφεύγουν να εμπλακούν στρατιωτικά, φοβούμενα ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση και να τα καταστήσει ακόμα μεγαλύτερους στόχους στον πόλεμο.

Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται με τον φόβο αντιποίνων που θα μπορούσαν να στοχεύσουν τις πολυάριθμες μονάδες αφαλάτωσης της περιοχής, εγκαταστάσεις που αποτελούν ζωτικής σημασίας υποδομή για την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η κρίσιμη σημασία του νερού στην περιοχή

Το νερό θεωρείται εξαιρετικά σπάνιος πόρος στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στον Περσικό Κόλπο. Σε πολλές χώρες της περιοχής, η αφαλάτωση θαλασσινού νερού αποτελεί τη βασική πηγή πόσιμου νερού για τον πληθυσμό.

Όπως προειδοποίησε η Σάλι Λόκγουντ, αν οι επιθέσεις σε εγχώριες υποδομές συνεχιστούν, το ενδεχόμενο σοβαρών προβλημάτων στην παροχή νερού στα κράτη του Κόλπου γίνεται όλο και πιο πιθανό, δημιουργώντας νέους κινδύνους για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής.