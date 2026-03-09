Το κουβάρι της υπόθεσης διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω διαδικτύου με κατηγορούμενο 82χρονο συνταξιούχο γυναικολόγο που αποκαλύφθηκε το Σάββατο 7 Μαρτίου, προσπαθούν να ξετυλίξουν οι Αρχές.

Θυμίζεται ότι ο ηλικιωμένος -ιδιαίτερα γνωστός στην Πάτρα- συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων.

Από την πλευρά του, ο Τάκης Παπαδόπουλος, συνήγορος του 82χρονου κατηγορούμενου, ανέφερε το πρωί της Δευτέρας 9 Μαρτίου: «Βρισκόμαστε στο στάδιο της ανάκρισης και αυτή τη στιγμή το ανακριτικό υλικό είναι απόρρητο και δεσμεύομαι αυτή τη στιγμή, δυο-τρεις ώρες πριν παρουσιαστούμε στον ανακριτή, να πούμε πολλά στοιχεία για την ουσία της υπόθεσης. Η αλήθεια είναι ότι έγινε μία έρευνα και πολύ σωστά έγιναν τέτοιες έρευνες, διότι η εταιρεία Google ειδοποίησε μία Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που είναι στην Αμερική και ασχολείται με τέτοια ζητήματα και έστειλε αντίστοιχη αναφορά ότι υπάρχει κάποιο δείγμα καταγραφής πορνογραφικού υλικού σε σχέση με ανηλίκους».

Ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGΑ, τόνισε: «Από εκεί και πέρα, οι υποθέσεις όταν ξεκινούν από την αστυνομία και έρχονται κάποια στιγμή στον εισαγγελέα ή στον κύριο ανακριτή έχουν κάποια στοιχεία, τις περισσότερες φορές -θα έλεγα εγώ- είναι αρκετά διογκωμένες προκειμένου να βρεθεί μία υπόθεση και στο τέλος τέτοιες υποθέσεις είναι πιθανό να έχουν διαφορετική τροπή. Υπάρχουν κάποια στοιχεία, υπάρχουν κάποια ευρήματα. Το αδίκημα της πορνογραφίας ανηλίκων είναι ένα τυποποιημένο έγκλημα υπό την έννοια ότι όταν βρεθούν στην κατοχή κάποιου, σε έναν σκληρό δίσκο ή σε ένα κομπιούτερ ή σε ένα κινητό τηλέφωνο κάποιες φωτογραφίες ή κάποια βίντεο τότε διώκεται ποινικά. Δηλαδή, μόνο με την κατοχή τους, ειδικά εάν τα ανήλικα παιδιά είναι κάτω των 12 ετών που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος».

«Αναφορικά με τα ευρήματα για τα ανήλικα συγγενικά του πρόσωπα, νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε τις εξηγήσεις που θα δώσει ο κατηγορούμενος στον κύριο εισαγγελέα. Το υλικό αυτό υπάρχει σε έναν βαθμό, αλλά θα έλεγα να μην ποινικοποιήσουμε χαρούμενες, οικογενειακές στιγμές. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες αλλά είναι όλη η οικογένεια μαζί, η σύζυγός του, τα παιδιά του… Η οικογένειά του τον στηρίζει, μαζί του σήμερα στον ανακριτή θα είναι και οι δύο γιοι του και η σύζυγός του».

«Υπάρχει ένα αποδεικτικό υλικό, όλα τα αποδεικτικά υλικά κρίνονται, θα δοθούν εξηγήσεις γι’ αυτά. Δεν είναι ένοχος στον βαθμό στον οποίο κατηγορείται. Η απλή κατοχή τέτοιου υλικού είναι αδίκημα, ωστόσο, για τη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν και εξηγήσεις, δεν ήταν πορνογραφικό υλικό μόνο ανηλίκων. Ο άνθρωπος είναι 82 ετών, δεν ήξερε να χειρίζεται το διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα και σε ένα πορνογραφικό υλικό που είχε κατέβει στον υπολογιστή του υπήρχε και πορνογραφικό υλικό που αφορούσε ανήλικα. Όταν κάποιος μπαίνει σε τέτοια sites, αυτά μπορεί να κατεβάσουν διαφόρων τύπων πορνογραφικό υλικό στο οποίο υπάρχουν και ανήλικα. Θα δώσει τις εξηγήσεις του γιατί είχε αυτό το υλικό», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Το σημαντικό για εμάς, για την οικογένεια και για τον ίδιο αφορά τις φωτογραφίες για τις οποίες κατηγορείται για συγγενικά του πρόσωπα, στα οποία θα δώσει μία πολύ πειστική εξήγηση, την αλήθεια δηλαδή στην ανακρίτρια».

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί που πέρασαν χειροπέδες στον κατηγορούμενο ηλικιωμένο, διαπίστωσαν ότι διατηρούσε στο κινητό τηλέφωνο και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του φωτογραφίες ανήλικων παιδιών σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις, ανάμεσά τους και των εγγονιών του.

Η πληροφορία που έφτασε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ανέφερε ότι ο 82χρονος είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ενώ υπήρχαν και ενδείξεις ότι ενδεχομένως είχε πρόσβαση σε ανήλικα παιδιά. Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στην ταυτοποίησή του και στη σύλληψή του τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 6/2, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στο Ρίο της Πάτρας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι του, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, κατασχέθηκαν μία συσκευή κινητού τηλεφώνου, ένας εξωτερικός και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι υπολογιστή. Από την επιτόπια εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων εντοπίστηκε το email που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την ανάρτηση του παράνομου υλικού στο διαδίκτυο, ενώ παράλληλα βρέθηκαν αποθηκευμένα τοπικά χιλιάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο που περιλαμβάνουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι μεταξύ του υλικού εντοπίστηκαν φωτογραφίες ανήλικων παιδιών σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, φέρεται να είναι εγγόνια του 82χρονου.