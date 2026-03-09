Στα δικαστήρια της Ευελπίδων παρουσιάστηκε ο Πέτρος Φιλιππίδης το πρωί της Δευτέρας 9 Μαρτίου αναφορικά με τη μήνυση που είχε κάνει ο ίδιος κατά της πρώτης καταγγέλουσας.

Η δίκη για την εκδίκαση της μήνυσης αναβλήθηκε για τις 17 Σεπτεμβρίου του 2026, λόγω του ότι οι συνήγοροι του Πέτρου Φιλιππίδη είχαν δικαστήρια και δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν.

Θυμίζεται ότι η συγκεκριμένη γυναίκα τον είχε κατηγορήσει για δύο τετελεσμένες πράξεις, ωστόσο το δικαστήριο τον αθώωσε ομόφωνα, σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα».