Συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την σύζυγο του Ντουάιτ Χάουαρντ που κατηγόρησε τον πρώην σταρ του ΝΒΑ για χρήση ναρκωτικών μέσα από σχετικό βίντεο.

Σε πρώτο πλάνο στις ΗΠΑ από ειδησεογραφικής πλευράς βρίσκεται το story του άλλοτε σταρ του ΝΒΑ, Ντουάιτ Χάουαρντ με την σύζυγό του, η οποία τον κατηγόρησε ανοιχτά για χρήση ναρκωτικών ουσιών μέσα από βίντεο που «ανέβασε» στα social media δείχνοντας και μια σακούλα με… λευκή σκόνη! Ένα βίντεο που έκανε Live σε εκείνη την φάση. Την ίδια ώρα ο Χάουαρντ γνώριζε την αποθέωση όταν τον έδειξε το «cube» στην αναμέτρηση των Λέικερς με τους Νικς.

Πρόκειται για την Έιμι Λουτσιάνι, με την οποία παντρεύτηκε ο Χάουαρντ τον Ιανουάριο του 2025, ωστόσο εκείνη κατέθεσε αίτηση διαζυγίου έξι μήνες αργότερα. Η πρώην παίκτρια του «Love and Hip Hop», ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η κόρη του συζύγου της και πρώην αστέρα του NBA, απομακρύνθηκε από το σπίτι τους από την Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων (CPS).

Με δάκρυα στα μάτια, κατηγόρησε τον Χάουαρντ για χρήση ναρκωτικών και δήλωσε ότι η ίδια και τα παιδιά του τον έχουν προστατεύσει από τις αρχές στο παρελθόν: «Ο γάμος μου με έφερε σε μια πολύ επικίνδυνη θέση. Η κόρη μου μόλις απομακρύνθηκε από την CPS εξαιτίας του πατέρα της.

Η πρόνοια και η αστυνομία έχουν έρθει εδώ τρεις φορές σε λιγότερο από τρεις μήνες και εγώ στάθηκα δίπλα στον σύζυγό μου, παρόλο που φοβόμουν για τον ίδιο μου τον εαυτό. Σκεφτόμουν πώς αυτός είναι ο άντρας μου. Ακόμα και όταν προσπάθησα την πρώτη φορά να τον χωρίσω όλοι μου είπαν δεν αφήνεις τον άντρα σου. Δεν είναι για μένα αλλά είναι για τα παιδιά. Κανένας δεν με άκουγε γιατί είχε και έχει τα λεφτά».