Για τη παραίτηση του προέδρου του ΕΟΔΥ, Χρήστου Χατζηχριστοδούλου μίλησε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης τη Δευτέρα, 9/3 ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Έχει γίνει μία δύσκολη ιστορία εκεί. Πράγματι, υπάρχει παραίτηση όχι για λόγους διαφωνίας, τα είχαμε βρει πριν από ένα μήνα. Υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ του προέδρου του επιστημονικού συμβουλίου και μιας υπαλλήλου, έχουν εκατέρωθεν κατηγορηθεί. Δεν μπορούσε να συνεχίσει την παρουσία του στον ΕΟΔΥ υπό αυτές τις συνθήκες. Θα τα βρουν στα δικαστήρια, εγώ δεν θέλω να εμπλακώ περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Action 24.

«Ο κ. Χατζηχριστοδούλου και το διοικητικό συμβούλιο είχαν δουλέψει καλά για τον ΕΟΔΥ και θέλω να τους ευχαριστήσω. Είχαν δουλέψει για το κράτος και εγώ όποιον δουλεύει για το κράτος τον σέβομαι. Το λέω αυτό γιατί βγήκαν κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης να βρουν την ευκαιρία να κατηγορήσουν τον Γεωργιάδη γιατί, ως γνωστόν, στην Ελλάδα για ό,τι γίνεται λάθος φταίει ο Γεωργιάδης» πρόσθεσε ο υπουργός.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 8:37 του παρακάτω βίντεο