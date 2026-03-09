Μαίνεται για 10η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο να αγγίζει τα 120 δολάρια το βαρέλι και να προκαλεί αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές. Την ίδια ώρα, ισχυρές συγκρούσεις συγκλόνισαν σήμερα την Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Εκρήξεις ακούγονταν σε πολλές συνοικίες της ιρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους, ενώ προς το παρόν δεν ήταν δυνατό να διευκρινιστεί ο στόχος των πληγμάτων.

Σειρά εκρήξεων ακούστηκε σήμερα το πρωί και στο Τελ Αβίβ, στο κεντρικό Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε νέα ομοβροντία πυραύλων που εκτοξεύτηκε από το Ιράν.

«Πριν από λίγη ώρα, ο ισραηλινός στρατός εντόπισε πυραύλους που ρίφθηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του εδάφους του κράτους του Ισραήλ», ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ σε ανακοίνωσή τους, στην οποία πρόσθεσαν ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε σήμερα το πρωί νέα πλήγματα και στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, έχοντας ήδη προειδοποιήσει ότι θα πλήξει χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο συνδέεται με την οργάνωση.

Το Ισραήλ σφυροκοπά ασταμάτητα τον Λίβανο από τότε που η φιλοϊρανική οργάνωση έσυρε τη χώρα στον περιφερειακό πόλεμο με το Ιράν στις 2 Μαρτίου. Σχεδόν 400 άνθρωποι έχουν χάσει έκτοτε τη ζωή τους.

Στήλες καπνού υψώνονταν από τα νότια προάστια, που έχουν εγκαταλειφθεί από μεγάλο μέρος των κατοίκων τους, σύμφωνα με οπτικό υλικό του AFPTV.

Τουλάχιστον τρία πλήγματα στοχοθέτησαν τα νότια προάστια, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Ani και το AFPTV.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «τώρα πλήττει τις υποδομές της Χεζμπολάχ στην περιοχή Νταχιέχ» (προάστιο στα αραβικά).

Αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είχε προειδοποιήσει για πλήγματα σε υποκαταστήματα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος Al-Qard Al-Hassan, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ και επανέλαβε την ειδοποίησή του για εκκένωση των νοτίων προαστίων.

Η εταιρεία αυτή, που εδώ και καιρό έχει στοχοποιηθεί από αμερικανικές κυρώσεις, χαίρει ιδιαίτερης δημοφιλίας κυρίως στη σιιτική κοινότητα για τα άτοκα δάνειά της και τις μικροπιστώσεις της και διαθέτει περίπου 30 καταστήματα στη Βηρυτό και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Στη Βηρυτό, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δρόμος που οδηγεί σε ένα από αυτά έχει κλείσει από τον λιβανικό στρατό.

Στη Σιδώνα, βασική πόλη στον νότιο Λίβανο, οχήματα της Πολιτικής Προστασίας και ασθενοφόρα βρίσκονταν κοντά σε κατάστημα της εταιρείας, σε κεντρικό δρόμο της πόλης, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στο μεταξύ, η ρωσική κρατική υπηρεσία πυρηνικής ενέργειας Rosatom ανακοίνωσε, επικαλούμενη τον επικεφαλής της, Αλεξέι Λιχατσόφ, ότι η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν παραμένει τεταμένη, αλλά, όπως σημείωσε, δεν έχουν αναφερθεί πλήγματα στην εγκατάσταση ούτε στην περιοχή του εργοταξίου.

Ο Λιχατσόφ πρόσθεσε ότι η κατασκευή επιπρόσθετων μονάδων στο Μπουσέρ έχει ανασταλεί, αν και πάνω από 600 μέλη του προσωπικού παραμένουν εκεί για τη διατήρηση του εξοπλισμού και την ολοκλήρωση εργασιών που δεν μπορούσαν να σταματήσουν.