Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν φουσκωτό σκάφος που μετέφερε μετανάστες συγκρούστηκε με σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής στα ανοικτά της νότιας επαρχίας της Αττάλειας, τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε η ακτοφυλακή σε επίσημη δήλωσή της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ταχύπλοο σκάφος εντοπίστηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας στα ανοικτά της περιοχής Φοινίκης (Finike) της Αττάλειας. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αρχών να σταματήσει, το σκάφος επιχείρησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί στη συνέχεια με σκάφος της ακτοφυλακής.

Η τουρκική ακτοφυλακή ανέφερε ότι διασώθηκαν έξι μετανάστες και ένας Τούρκος υπήκοος. Το Reuters αναφέρει πως 14 άτομα εντοπίστηκαν νεκρά, ενώ άλλα 15 άτομα συνελήφθησαν αφού συνέχισαν την πορεία τους με το σκάφος μέχρι να φτάσουν στη στεριά.