Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών λόγω της εκρηκτικής ανόδου των τιμών του πετρελαίου, η οποία διαμορφώνεται πλέον στα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα του 2022. Ταυτόχρονα, το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές εντείνει το κύμα πωλήσεων.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, στις 2.076,70 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,16%.

Ενδοσυνεδριακά, κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.036,77 μονάδες (-4,04%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 144,99 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 2,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 2,69%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο καταγράφουν μόνο οι μετοχές της Motor Oil (+1,42%) και των ΕΛΠΕ (+0,28%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-6,05%), της Viohalco (-5,94%), της Optima Bank (-5,15%), της Titan (-4,73%) και της Κύπρου (-4,36%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank, διακινώντας 6.904.382 και 4.121.951 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 23,56 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 17,93 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 10 μετοχές, 103 πτωτικά και 7 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Logismos (+3,77%) και Mevaco (+3,47%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Μουζάκης (-8,20%) και Elvalhalcor (-6,05%).