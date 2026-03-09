Ο Σαντιάγκο Έσε βγήκε με τραυματισμό από το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη και εκτός απροόπτου σήμερα Δευτέρα θα υπάρξουν τα νεότερα για την εικόνα του.

Ο Έσε δεν κατάφερε να βγάλει όλον τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Ο Αργεντίνος χαφ που και σε αυτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού έτρεξε και πάλεψε πάρα πολύ έχει μία ενόχληση στον προσαγωγό. Έγινε αλλαγή στον αγώνα αυτόν ως γνωστόν. Το πλέον πιθανό είναι σήμερα Δευτέρα και μετά τις εξετάσεις που θα κάνει να προκύψει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το μέγεθος του προβλήματός του.