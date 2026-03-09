«Ό,τι και να φέρουν στην Κύπρο, η Τουρκία δεν παύει να είναι κατοχική δύναμη», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, σχολιάζοντας την άφιξη τουρκικών F-16 στα κατεχόμενα.

Νωρίτερα σήμερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει ότι ανέπτυξε έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αεράμυνας στα κατεχόμενα της Κύπρου, «στο πλαίσιο μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας της τουρκοκυπριακής κοινότητας και της προστασίας των στρατηγικών εγκαταστάσεων στην περιοχή».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «η Άγκυρα είναι έτοιμη να λάβει επιπλέον μέτρα για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων, εάν αυτό καταστεί απαραίτητο».

Στις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο κ. Χριστοδουλίδης λίγες ώρες πριν από την τριμερή συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο και τον Έλληνα πρωθυπουργό στην Πάφο, τόνισε ακόμα πως «η ασφάλεια της Κύπρου είναι ευθύνη και της Ευρώπης, συλλογική ευθύνη της ΕΕ».

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε δημοσίως τους Ευρωπαίους εταίρους για την άμεση ανταπόκριση και την πρωτοφανή αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού στο νησί, η οποία «ανοίγει τον δρόμο η ΕΕ να αποδείξει στην πράξη την ανάγκη να αναλάβει την υπεράσπιση των συνόρων της».

Ρωτήθηκε αν ευσταθούν οι πληροφορίες για τη διεξαγωγή απευθείας συνομιλιών ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ στην Κύπρο. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο και ανέφερε πως είχε το πρωί τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Λιβάνου.

Για τα καταφύγια, σύμφωνα με το Cyprus Times, είπε πως υπάρχουν θετικά και αρνητικά. «Δεν είμαστε στο επίπεδο που θέλουμε. (…) Υπάρχει μια σημαντική αύξηση στα ποσοστά των καταφυγίων. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι», είπε – παραπέμποντας στην απόφαση που θα λάβει στην επόμενη συνεδρίαση το Υπουργικό Συμβούλιο για αύξηση των καταφυγίων.