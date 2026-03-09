Ανοδικά συνεχίζει να κινείται και σήμερα το δολάριο, καθώς η κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενισχύοντας τη ζήτηση για «ασφαλή καταφύγια».

Συγκεκριμένα το δολάριο αναδείχθηκε στον μεγάλο κερδισμένο της ημέρας, με τον δείκτη Bloomberg Dollar Spot να ενισχύεται κατά 0,6%. Η Carol Kong της Commonwealth Bank of Australia τόνισε πως το αμερικανικό νόμισμα ευνοείται τόσο από το καθεστώς του ως ασφαλές καταφύγιο όσο και από τη θέση των ΗΠΑ ως καθαρού εξαγωγέα ενέργειας.

Η ζήτηση για το αμερικανικό νόμισμα εντάθηκε καθώς οι αγορές αργού πετρελαίου βρίσκονται αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο περαιτέρω περιορισμού της παραγωγής. Παράλληλα, η απειλή κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει πλήξει το επενδυτικό κλίμα, ενώ η ανάδειξη νέας ηγεσίας στην Τεχεράνη και οι δηλώσεις των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων περί ικανότητας διεξαγωγής παρατεταμένου πολέμου υψηλής έντασης συντηρούν την αβεβαιότητα.

«Το δολάριο θεωρείται πλέον το κατεξοχήν ασφαλές καταφύγιο λόγω της υψηλής ρευστότητάς του, ενώ παράλληλα ευνοείται από το ράλι των τιμών του πετρελαίου», επισημαίνει ο Matthew Ryan, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην Ebury. «Εκτιμούμε ότι η ανοδική πορεία του δολαρίου θα συνεχιστεί όσο ο πόλεμος παρατείνεται χωρίς ορατό τέλος».

Πληθωριστικοί φόβοι και νομισματική πολιτική

Η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου έχει αναζωπυρώσει, σύμφωνα με το Bloomberg, τους πληθωριστικούς φόβους για τη Federal Reserve και τις υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες. Ως αποτέλεσμα, οι επενδυτές περιορίζουν τις προσδοκίες τους για μειώσεις των επιτοκίων, οι οποίες προηγουμένως ασκούσαν πιέσεις στο αμερικανικό νόμισμα. Επιπλέον, το δολάριο ενισχύεται από το γεγονός ότι οι ΗΠΑ αποτελούν σήμερα τον μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου παγκοσμίως.

Σε αντίθεση με άλλα παραδοσιακά καταφύγια, όπως τα κρατικά ομόλογα (Treasuries), το γιεν, το ελβετικό φράγκο και ο χρυσός, τα οποία δέχονται πιέσεις εν μέσω της αναταραχής στον Κόλπο, το δολάριο καταγράφει αξιοσημείωτη δυναμική.

«Το πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει το δολάριο από εδώ και στο εξής εξαρτάται από το βάθος και τη διάρκεια της σύγκρουσης, στοιχεία που παραμένουν εξαιρετικά αβέβαια», σημειώνει η Carol Kong, στρατηγικός αναλυτής στη Commonwealth Bank of Australia. «Με τον πόλεμο να αναμένεται ότι θα κλιμακωθεί περαιτέρω προτού αρχίσει η αποκλιμάκωση, είναι σαφές ότι το δολάριο διαθέτει επιπλέον περιθώρια ανόδου».