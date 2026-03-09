Η κυβερνώσα συμμαχία της κεντροαριστεράς και της αριστεράς στην Κολομβία, Pacto Histórico, εξασφαλίζει την κυριαρχία της στο Κογκρέσο μετά τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής προκαταρκτικά αποτελέσματα, ανατρέποντας το πολιτικό σκηνικό απέναντι στη δεξιά αντιπολίτευση του Δημοκρατικού Κέντρου.

Με σχεδόν το 95% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί, η συμμαχία της συμπολίτευσης βρίσκεται μπροστά από τη δεξιά στις εκλογές και για τα δύο σώματα του κοινοβουλίου -τη Βουλή και τη Γερουσία- αναμέτρηση που είχε χαρακτηριστεί βαρόμετρο ενόψει των προεδρικών εκλογών της 31ης Μαΐου.

Είχε επίσης κερδίσει τις προηγούμενες εκλογές, όταν ο Γκουστάβο Πέτρο, στα νιάτα του αντάρτης οργάνωσης της άκρας αριστεράς, εξελέγη αρχηγός του κράτους.